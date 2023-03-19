南大嶼擬發展私人優質旅舍營地　打通島內交通基建研究兩年後完成

發展局局長甯漢豪今日（19日）發表網誌，提及土木工程拓展署可持續大嶼辦事處在南大嶼的保育措施和計劃多元化，包括正在探討在南大嶼合適地點設立旅舍、主題營地等住宿設施，期望在鼓勵公眾認識南大嶼的天然、人文資源、歷史的同時，推動可持續休閒康樂活動、生態旅遊，活化鄉郊地區，帶動經濟。



甯漢豪在網誌中也提到，該辦事處已於本月開展可行性研究，探討在大嶼山的東部及西部加強交通基建，改善大嶼山的南北接駁，並會探討在大嶼山中部重新利用和改善舊東涌道，預計研究會在2025年年中完成。



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協助小規模營地、露營車的經營者提出申請

發展局局長甯漢豪在網誌中指，當局一直《可持續大嶼藍圖》內「北發展、南保育」的總體原則，推動大嶼山可持續發展。據土木工程拓展署可持續大嶼辦事處的工作之一，是鼓勵公眾認識南大嶼的天然、人文資源、及歷史等，還推動可持續休閒康樂活動、生態旅遊等，期望在加強公眾的保育意識的同時，可活化鄉郊地區，帶動經濟，令村民與訪客受惠。

在推動可持續休閒康樂及相關配套設施上，該辦事處正探討在南大嶼合適地點設立優質旅舍、主題營地等住宿設施。由於部分有意在大嶼山營運小規模營地、露營車的經營者不熟悉申請許可和牌照的準則，該辦事處正主動協助有關經營者與相關政府部門跟進，以帶動私人優質旅舍及營地在大嶼山發展。

改善南北交通接駁、重用舊東涌道 2025完成研究

甯漢豪也提到，明白完善交通網絡對大嶼山的可持續發展很重要，辦事處已於本月開展可行性研究，進一步探討在大嶼山的東部及西部加強交通基建，以改善大嶼山的南北接駁，以及探討在大嶼山中部重新利用和改善舊東涌道，預計研究會在2025年年中完成。政府亦會分階段於嶼南道、羗山道及大澳道等路段，擴闊部分路段或進行行車道路彎位等較小型改善工程。

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設辦事處跟進大嶼山保育和社區教育

據可持續大嶼辦事處工程師李丹及保育事務主任周慶賢介紹，辦事處的保育措施和計劃多元化，例如自2020年開始聯同世界自然基金會香港分會推行水口海岸保育計劃，透過社區參與及教育活動，讓市民認識水口灣珍貴的自然資源及如何以可持續的方式掘蜆，並舉辦工作坊，聽取持份者對水口環境管理、村內文化等主題的意見。

而政府於2020年成立的10億元大嶼山保育基金，兩輪申請合共批出31個保育項目，包括一項由香港觀鳥會與水口村民及香港大學協作的濕地保育項目，正於水口試驗不同的生境管理工作，包括移除部分非濕地植物、種植稻米等。除自然保育，基金也資助多項文化歷史保育項目，包括香港科技大學於大澳開展的「大澳漁民社區歷史保育計劃」。