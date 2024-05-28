議員關注何不提前改善水浸重災區　林智文：柴灣有做小型改善工程

政府就7項雨水排放系統改善工程，向立法會申請超過95億元撥款，有關工程在全港多區，包括黃大仙、港島東區、大埔、沙田及西貢等。去年9月暴雨後黃大仙和柴灣是水浸重災區，有議員關心為何不提前改善兩個重災區的工程，政府回應指港島東有做小型改善工程，下一期再做較複雜的排水系統。



▼2023年9月14日紅雨下環翠邨停車場▼



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渠務署總工程師/排水工程溫卓強在發展事務委員會會議上說，去年9月香港接連經歷兩個極端天氣事件的挑戰，包括超強颱風蘇拉和一場特大暴雨，導致多區出現嚴重水浸。為進一步應對近年愈趨頻繁的極端天氣，政府透過多管齊下的策略加強防洪能力，包括採用綜合防洪管理策略，融合不同的排水系統工程、藍綠建設、管理及應變措施等，亦會考慮不同措施的成本效益，以制訂全港性防洪策略，渠務署會繼續推展防洪基建設施，全速進行現時施工中的11項雨水排放系統改善工程。

摩士公園建蓄水池 容量4.7萬立方米

文件提及7項工程，包括在去年發生水浸的黃大仙區，工程包括在摩士公園建造一所容量約4.7萬立方米的地下雨水蓄洪池及相關地面建築物；重置及優化部份摩士公園，又在穎竹街、竹園道、馬仔坑道、鳳舞街、黃大仙道及蒲崗村道建造長約1.4公里、直徑介乎1.2 米至2.5米的雨水渠等。工程預計約5年內分階段完成。政府說，工程如果撥款獲批，計劃今年第三季起展開工程，並於2028年第一季至2030年第三季陸續竣工。

去年9月暴雨黃大仙和柴灣是水浸的重災區，選委界洪雯問到為何不提前改善兩個重災區的工程。她又發現蓄洪池造價之中，沙田公園容量最少，但以每平方米計算時的造價最貴，問及原因。

▼2023年9月8日黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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港島今期工程做雨水渠 下期做排放系統

發展局副局長林智文說，柴灣有做小型改善水浸工程，剛發生的暴雨已經沒有嚴重水浸，而渠務署署長莫永昌表示，港島東的雨水渠工程之中，下一期的工程有涉及雨水排放系統，但設計較複雜，今期會先做雨水渠。而沙田蓄洪池造價方面，林智文指參考近年審批的蓄洪池成本，亦要視乎深度和供地的限制。

新民黨葉劉淑儀同問暴雨後水浸重災區的改善工程，包括杏花邨、大浪灣和石澳，林智文說大浪灣邨去年水浸後，已完成小型改善工程，早幾個星期的大雨中沒有出現水浸。杏花邨則因地理位置包括低窪地區和面臨潮脹，建議政府資助加高防洪牆。而石澳則屬港島南，今年會完成檢討再決定工程需要。