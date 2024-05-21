極端天氣｜港鐵26站有水浸風險已安裝感應器　黃大仙添自動防洪板

上年9月的「世紀黑雨」，港鐵黃大仙站內大堂及月台變成汪洋，毗連的黃大仙中心北館地下層淹浸至沒頂。



港鐵亡羊補牢，按過去水浸記錄，識別出26個有較高水浸風險的車站，合共42個出口安裝水浸感應器，提高水浸應對效率，連接黃大仙中心的黃大仙站B3出口也正安裝自動防洪板，預計在今年第三季完成工程並測試。



港鐵交代颱風應對措施，包括在26個有較高水浸風險的車站、共42個出入口安裝水浸感應器，以提高水浸應對效率。（梁鵬威攝）

26個較高水浸風險車站裝感應器

港鐵按過去水浸記錄，於全港26個有較高水浸風險的車站、共42個出入口安裝水浸感應器，當中以港島線和屯馬線佔最多站。這些感應器會安裝在車站出口的樓梯邊，一旦水浸至感應器底部，即會通報車站控制室，再由職員循閉路電視觀看是否需要設置防洪板，以提高水浸應對效率。

港鐵識別出26個車站有較高水浸的風險，已在全數47個出口安裝感應器。（港鐵提供）

▼2023年9月7日 黃大仙站被雨水沖入大堂及月台▼



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黃大仙站B3出口另增自動防洪板

港鐵公司機場鐵路總管呂幹貽昨日（20日）向傳媒介紹黃大仙站提升的防洪設備。他表示，其實港鐵所有車站出口本身都有防洪板裝置，遇到突發情況如水浸等，職員會即時安裝防洪板。

上年「世紀暴雨」重災區黃大仙站，他指該站B3出口本身設有防水門，要再試行安裝自動防洪板，「上次（暴雨）經驗我哋覺得，再加防洪板可以有效阻礙呢個雜物（水浸時）去到車站，所以當設防洪板時，可以更有效更快將防水門設置好」。

黃大仙站毗連的黃大仙中心北館亦受「世紀暴雨」淹至沒頂，不少商戶損失慘重。記者今日再到現場觀察，房屋署亦在黃大仙廟宇廣場百步梯位置，加設擋水板。

房屋局局長何永賢在Facebook表示，香港將會迎來連續多日天雨，間中還會出現頗大的雨勢及狂風雷暴，房署屋邨管理人員、物管公司和承建商等，均已採取措施，多管齊下應對暴雨可能會帶來的情況，盡量減少對屋邨環境或居民生活的影響。

她指出，有見黃大仙去年受暴雨影響較為嚴重，黃大仙上邨職員已採取新措施，在黃大仙廟宇廣場百步梯位置加設擋水板，減低出現水浸的機會。

其他屋邨亦已採取措施，提早為雨季作出準備，包括檢查所有樹木及其保護設施，適時修剪樹木；加強巡查和清理排水管道，避免淤塞；加強檢查斜坡；加強檢查棚架和懸掛式工作台；更新緊急聯絡人員名單及電話，安排緊急應變小組，備齊工具（如水泵、沙包等），隨時候命。

▼2023年9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼

