颱風暴雨｜萬名公務員演練提升應變力　模擬超強颱風來襲嚴重水浸

去年一場世紀暴雨曝露政府人員應變問題，公務員事務局今日（22日）舉行代號為「達陣II」的「全政府動員」級別第二次演練，測試政策局和部門當動員機制啓動時，短時間內動員輪值人員和提供運輸物流支援的能力。演練模擬香港受到超強颱風來襲，環流帶來的暴雨可能令部分低窪地區出現嚴重水浸，政府隨即啟動應變，約一萬名人員即進入戒備狀態。



演練歷時4小時，政務司司長陳國基表示，優化動員機制是今屆政府提高治理水平及增強應變能力的重要舉措，冀能達致「早部署、早介入」的目標。



今次演練模擬香港受到超強颱風來襲，環流帶來的暴雨可能令部分低窪地區出現嚴重水浸，因此政府有需要迅速動員跨部門人手，組成應急隊伍作出支援。

所有政策局和部門先收到公務員事務局通知，約一萬名指定人員隨即進入戒備狀態，其中46個政策局和部門需盡快派出共約700名人員，於指定時間前往指定地點；約260名人員需前往粉嶺祥華社區會堂集合，其餘人員則需前往所屬政策局或部門的指定地點集合並聽取簡報。

今次演練欲測試政府在短時間內動員輪值人員和提供運輸物流支援的能力，到場視察的政務司司長陳國基表示，優化動員機制是本屆政府提高治理水平、完善體系建設、增強政府應變能力的重要舉措，確保當重大事故發生時，能更有組織性、系統性和更有效率地動員政府人手，達致「早部署、早介入」的目標。

公務員事務局局長楊何蓓茵表則稱，「達陣II」讓各參與政策局和部門進一步熟習啓動動員機制的流程和安排，會方繼續適時進行演練，鞏固提升政府人員的機動性和應變能力，建設靈活高效的組織文化。