港府系統接連甩轆　孫東：資科辦為最後把關人　不排除改革制度

政府著力推動香港成為智慧城市，不過過去數月公營機構，甚至區議會選舉當日接連發生「黑客」攻擊、系統故障等問題，創新科技及工業局局長孫東接受訪問時說已著資科辦做最後把關人，引入獨立第三方為平台、系統做壓力測試，透露不排除從政度上進行改革。



孫東亦提到引進企業的成果，透露明年初或有海外知名企業落戶本港。



政府著力推動香港成為智慧城市，不過過去數月公營機構接連發生「黑客」攻擊、系統故障等問題，創新科技及工業局局長孫東說已著資科辦做最後把關人，引入獨立第三方為平台、系統做壓力測試。（直播截圖）

孫東出席《無綫新聞》節目時為過去數月接連發生公營系統故障解話，他指除了區選事故外，其餘事故與技術故障、工作流程相關，強調港府十分關注事故，事故發生後除即時向有關單位提供支援、提出改進建議外，亦已要求日後任何系統推出前，要調整壓力測試的方向，政府也正檢視要否從制度改革。

他指，以往測試系統時主要從基礎層面考慮，如系統可以應付多少人同時使用，但現時港府已轉變為「底線思維」，「現在我們問的問題是，你這個系統在甚麼樣的情況下不能工作了。」

孫東說已責成資科辦做最後把關人，引入獨立第三方為平台、系統做壓力測試。他解釋，平台、系統推出前必須通過由資科辦認可的獨立第三方的壓力測試，「它（壓力測試）要開綠燈，這些系統才能成功」，透露資科辦於兩周前剛拒絕了一個電子服務出台。

他續說，政府研究周邊城市做法，檢視是否需要改革現有制度，「「例如新加坡，剛開始也出現過類似的情況，各個部門自己推出，出現一些問題。那麼它現在建立一個強大的資訊科技部門，統一的監管、統一做。」

政府大力推動企業落戶香港，孫東透露明年初或有海外知名企業落戶本港。（直播截圖）

另外，政府大力推動企業落戶香港，孫東透露明年初或有海外知名企業落戶本港。不過現時只有約30間科企落戶香港，與100間目標仍有距離，孫東坦言感到艱辛，加上大部分落戶香港的企業以研發為主，似乎難以達到「再工業化」目標。

孫東表示，企業先在香港做研發中心、做國際總部或國際的營運中心是最容易承諾、實現的，據他所知部分企業正計劃在香港設立量產前的試驗性生產的『中試』生產線。長遠而言，孫東預料隨著北部都會區等落成，就可設生產基地。

不過現時落戶香港的企業主要來自內地，被問到港府會否吸引歐美企業時，孫東反駁內地企業不代表不好，指國家技術發展飛快，加上內地企業充滿國際化色彩，而最先了解港情況是內地企業，故現時大多落戶香港的是內地企業，歐美企業則處於觀望狀態。