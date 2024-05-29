社工註冊局改組｜社工批狄志遠「靜坐」扮代表　反駁局方列5宗罪

勞工及福利局局長孫玉菡早前斥社工註冊局不顧社會利益，並列出5宗罪稱註冊局違反條例精神。立法會已成立法案委員會審議落實改組註冊局的《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》。



社工謝世傑及吳先生今日（29日）到政府總部外請願，稱孫玉菡列出的5宗罪與事實不符，又指有議員在立法會會議上「屈得就屈」，更批評社福界立法會議員狄志遠在福利事務委員會上「靜坐」，並無為業界提抗議，同時無對指控作出澄清，而是「粒聲唔出」，促狄志遠不要扮代表。



兩社工批狄志遠無主動諮詢業界（梁鵬威攝）

兩社工逐點反駁孫玉菡提出的5宗罪

1.孫玉菡指註冊局無具體行動建立機制，以禁止違反國安法人士註冊成社工

反駁：《社會工作者註冊條例》附表2修訂於2022年7月20日刊憲，被裁定違反國安人士不能擔任註冊社工。



2.有申請社工註冊或續期人士曾犯嚴重罪行

反駁：除干犯附表二之外的罪行，還要收到投訴才可處理



3.以多數票通過委任一名法庭正處理其暴動罪的社工，加入註冊局的紀律委員會備選委員小組

反駁：涉事社工於2020年10月31日獲撤控，是無罪之身。



4.《社會工作者工作守則》修訂部分疑似提倡違規行為，行徑令人擔心

反駁：業界反覆討論守則，不理解為何令人擔心



5.停止實施註冊社會工作者資源持續專業發展計劃

反駁：強制或自願持續進修要求非註冊局職能，註冊局只是停止網上協助推廣的宣傳平台



社工批狄志遠無為業界發聲 質疑狄不能代表業界

謝世傑及吳先生稱，狄志遠聲稱自己是民主派，是社福界立法會議員，惟對針對註冊局的指控並無做出澄清。他們又質疑，狄志遠憑甚麼代表業界發言，質疑狄並無諮詢2萬多名業界代表的意見。

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及後，狄志遠到場與2人對話，稱有持續諮詢業界意見，坦言業界有不同聲音，包括認為要改革，也有人擔心行政干預專業，他均會在立法過程反映意見。對於業界質疑狄沒有加入審議草案的法案委員會，他表示有要求加入，惟名額有限亦未能透過抽籤成功加入法案委員會。

批狄志遠無主動收集業界意見

狄志遠即場邀請二人另約時間對談，惟謝及吳強調「狄志遠你係社福界代表，選舉過程、政綱爭取支持，諮詢業界，唔係兩個人舉手舉腳你（狄）就聽意見，你係有責任主動收集業界聲音、責無旁貸！」