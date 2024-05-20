社工註冊局｜孫玉菡見現屆全體成員　澄清並非反對更生人士做社工

社工註冊局將改組，立法會周三（22日）將審議相關修訂條例草案，勞福局局長孫玉菡今午在社交平台撰文，指已邀請社會工作者註冊局全體成員會面，向他們說明相關條例草案中的建議。孫玉菡在文中指，已在會面期間重申，改組後註冊局成員仍以註冊社工佔多數，既尊重社工專業，也確保能引入不同聲音，推動更廣泛及均衡的參與。



就引入即時除牌機制的建議，他也再度澄清並非反對更生人士做社工，惟社工面向弱勢社群，註冊局應拿捏好分寸，平衡個人和公眾利益，謹慎處理註冊申請。



社工註冊局將改組，立法會5月22日將審議相關修訂條例草案。（資料圖片/蘇煒然攝）

勞福局局長孫玉菡今午與社會工作者註冊局全體成員會面，向各選任和委任成員說明《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》。

「註冊局應拿捏好分寸，平衡個人和公眾利益」

孫玉菡指，會面期間重申擴大註冊局成員數目旨在推動更廣泛及均衡的參與，改組後註冊局將有27名成員，當中至少14名為註冊社工，仍佔多數，既尊重社工專業，同時確保業內不同聲音都能帶入註冊局，保障公眾利益。他又指，增加註冊局成員人數，亦有助應付未來制定社工註冊新程序和加強持續專業發展帶來的工作量。

就《條例草案》建議引入即時除牌機制，屆時被裁定干犯嚴重罪行人士的社工註冊當即註銷，毋須待續牌時才處理，孫玉菡也澄清，新機制並非反對更生人士做社工，惟社工面向弱勢社群，註冊局應拿捏好分寸，平衡個人和公眾利益，謹慎處理註冊申請。

勞福局局長孫玉菡今午（5月20日）與社會工作者註冊局全體成員會面（勞福局Facebook）

指改組後註冊局仍有大多數成員是註冊社工

他續指，賦權註冊局訂立持續專業發展要求的建議，有利社工專業長遠發展，而改組後註冊局仍有大多數成員是註冊社工，相信在制定持續專業發展要求時，能充分考慮業界的人手及工作量等因素。

他也在會上清楚指出，未來所有成員均須宣誓擁護《基本法》、及效忠中華人民共和國香港特別行政區，方能就任。《條例草案》也會清楚訂明《社會工作者工作守則》及註冊局轄下紀律委員會備選委員小組成員委任的生效日期。

孫玉菡稱，欣悉社福界、立法會和社會各界，包括註冊局部分成員，均支持完善註冊局的管治，當局也會配合立法會的審議工作，期望條例草案盡早通過。