社工註冊局改組｜修例首讀 孫玉菡：非一刀切禁犯罪者當社工
撰文：馮子健
出版：更新：
政府提出《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，以落註冊局改組建議，草案今日（22日）提交立法會進行首讀。勞工及福利局局長孫玉菡指修例旨在完善社工註冊局管治，強調改組後的註冊局可有更廣泛的參與，確保互相制衡。他重申，修例並非要「一刀切」不讓曾犯罪者擔任社工，只是註冊局要拿捏分寸，迅速處理申請。他相信註冊局會平衡各方因素，務實有序促進社工專業長遠發展。
孫玉菡在立法會動議修例草案首讀時強調，註冊社工責任重大，得到受助者信任，更應恪守法治，有責任維護國家安全、以公眾利益為依歸。他表示，發現最近註冊局嚴重偏離條例精神，又表示社福界、註冊局部分成員都支持盡快完成修例，期望議員支持並讓註冊局盡快重回正軌。
修訂條例草案包括引入即時除牌機制、要求社工註冊局所有成員上任前均須宣誓，及把社工註冊局的組成由原本15名成員，增至27名成員，8名由註冊社工選出的選委成員不變，委任成員則由6名增至17名。
社工註冊局｜孫玉菡見現屆全體成員 澄清並非反對更生人士做社工社工註冊局改組 社福界立法會代表狄志遠「失聲」？｜政壇諸事町社工註冊局改組｜孫玉菡：未落實保障國安機制屬失職 損社工專業社工註冊局｜特首委任比例擴至佔大比數 孫玉菡：選舉非唯一途徑社工註冊局｜李世榮：支持港府完善管治 盼加強社工對國安法認識社工註冊局｜社聯：支持修例監管社工操守 社協：有助完善管治社工註冊局｜增即時除牌機制 虐兒及危害國安可即釘牌 不設申述社工註冊局｜10多人有刑事案底照獲准註冊續牌 孫玉菡：忍無可忍社工註冊局改組｜管浩鳴：無剝削專業自主 愛國者不會有宣誓問題社工註冊局｜主席伍銳明批改組方案無諮詢 憂日後難反映業界聲音