社工註冊局改組｜修例首讀　 孫玉菡：非一刀切禁犯罪者當社工

政府提出《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，以落註冊局改組建議，草案今日（22日）提交立法會進行首讀。勞工及福利局局長孫玉菡指修例旨在完善社工註冊局管治，強調改組後的註冊局可有更廣泛的參與，確保互相制衡。他重申，修例並非要「一刀切」不讓曾犯罪者擔任社工，只是註冊局要拿捏分寸，迅速處理申請。他相信註冊局會平衡各方因素，務實有序促進社工專業長遠發展。



勞工及福利局局長孫玉菡強調改組後的社工註冊局有更廣泛參與（黃浩謙攝）

孫玉菡在立法會動議修例草案首讀時強調，註冊社工責任重大，得到受助者信任，更應恪守法治，有責任維護國家安全、以公眾利益為依歸。他表示，發現最近註冊局嚴重偏離條例精神，又表示社福界、註冊局部分成員都支持盡快完成修例，期望議員支持並讓註冊局盡快重回正軌。

修訂條例草案包括引入即時除牌機制、要求社工註冊局所有成員上任前均須宣誓，及把社工註冊局的組成由原本15名成員，增至27名成員，8名由註冊社工選出的選委成員不變，委任成員則由6名增至17名。