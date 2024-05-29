欣澳建賽車場？　楊潤雄：唔係起咗就一定有F1　 葉劉憂噪音擾民

實政圓桌立法會議員田北辰今日（29日）在立法會提出口頭質詢，促在欣澳填海提供多用途場地或賽車場。他指廣東省政府已經表示會興建一級方程式賽道，反觀香港填海研究在2025年才完成，待香港研究完，廣東省已建好賽道，香港的研究報告「就喺到煲湯」。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱，現時欣澳填海的可行性技術尚未知道，如現時決定興建賽車場但屆時填海研究報告發現有問題，只會浪費功夫及金錢。此外，楊亦稱：「係咪起到賽車場就一定有F1呢？呢個未必係」。行會召集人兼新民黨議員葉劉淑儀也憂慮賽車的噪音擾民。



立法會議員田北辰（余月明攝）

田北辰：與廣東省合作在欣澳興建賽車場

田北辰表示，「今日香港大生意、國際巨星輸畀新加坡，小生意輸畀深圳，賽車場講咁耐，你唔搞就人地搞」，促政府盡快向中央反映，希望與廣東省合作，在欣澳興建F1賽車場。

楊潤雄（梁鵬威攝）

對此，楊潤雄回應稱大投資都要有計劃，欣澳發展要多方向考慮，惟現時未知道填海範圍、可行性技術等，如現時決定研究興建賽車場，屆時填海報告不符合只會浪費功夫及金錢。至於大灣區發展賽車，香港適當時候會與大灣區其他城市討論如何合作，及如何利用大灣區設施令發展相輔相成。

葉劉淑儀（盧翊銘攝）

葉劉淑儀促了解當區居民疑慮

身兼行會召集人的新民黨立法會議員葉劉淑儀稱，明白社會有人希望舉辦賽車，惟擔心在欣澳舉辦會造成大量噪音，稱東涌人口未來會超過20萬，當地居民對於一級方程式的噪音以及更多名車狂飆會有意見，望局方作出任何決定前，要充分了解當地居民意見。

楊潤雄回應稱，舉辦活動及場館興建，都要考慮交通及對於居民影響，大型項目進行前，都會諮詢地區、立法會。