預算案2024｜首說明時間表　陳茂波料交椅洲填海延2至3年動工

財政司司長陳茂波今日（1日）表示，交椅洲人工島必須先完成可行性研究，並對環境採取緩解措施，故原定2025年底開始填海工程，目前估計會延遲2至3年。今次也是他較明確說明，交椅洲人工島填海工程延後的時間。



另外，關於樓市全面「撤辣」後，市場的反應是否符合預期。陳茂波相信成交量會增加，因為取消有關措施後，市場上的供應量將會增加。



「明日大嶼」交椅洲人工島填海成本高達5,800億元（發展局圖片）

陳茂波於星期三（2月28日）宣讀的下年度財政預算案中，提出要審視工程開支收益，按項目優次緩急調整推進安排，相對成熟的項目如北部都會區土地平整和基建，繼續推進，至於正在前期規劃或構思階段項目，按重要性等因素調整進度。而現時仍在進行可行性研究，填海造價成本估算高達5800億元的「明日大嶼」交椅洲填海計劃會否繼續推展，備受注視。而陳茂波在及後的預算案記者會上也強調，交椅洲計劃一定會進行，只是填海工程未能如期於2025年展開。

明確說明交椅洲填海延遲2-3年

陳茂波今早出席港台英文節目《財政司司長熱線》時表示，交椅洲人工島必須先完成可行性研究，並對環境採取緩解措施，故原定2025年底開始填海工程，目前估計會延遲2至3年。

今次是他較明確說工程延後的具體時間表。他又指，過去一直有收集各方意見，包括是否將新基建項目交到私人市場投資和發展，以助減低政府開支，但同時要平衡政府對此新發展區域土地的控制權。

陳茂波又指，會繼續釋放涉及公共用途的棕地，而住宅或商業棕地的業權人，需要在限期前完成換地。他舉例指，去年粉嶺北、古洞北有土地，無在指定限期內完成換地，政府因此啓動收地程序，強調當局無維持高地價的政策，而是希望有更多土地形成儲備，以支持穩定和可持續發展。

至於預算案宣布樓市全面撤辣，金管局亦上調自住物業按揭成數及暫停壓力測試。陳茂波表示，目前評估利率水平已達高峰，美國聯儲局減息方向明確，預期本港利率會下降，希望暫停壓力測試，方便有意置業的家庭，免受不必要束縛，撤辣亦有助外來人才留港定居。