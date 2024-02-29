預算案2024｜陳茂波：交椅洲人工島填海目標延遲　但一定要做

政府昨日（28日）公佈新一份《財政預算案》，千億財赤下，不少人擔心同時開展北部都會區發展及明日大嶼計劃會令財政狀況更緊張。財政司司長陳茂波今日（29日）到立法會交代《財政預算案》詳情，表明明日大嶼計劃只是原定2025年填海目標「推遲一啲」，基本考慮是「一定要做」。



陳茂波重申明日大嶼必定做。（資料圖片）

議員質疑預算案為人工島退場鋪路 陳茂波：一定要做

會議上，勞聯立法會議員林振昇指政府有過千億財赤，預算案表明需審視工程緩急，問到政府會否設定工程金額的上限，及指政府同時稱明日大嶼交椅洲人工島填海項目具體推動時間考慮公共財政等因素，關注連串鋪排是否為人工島退場鋪路，又或至少幾年不會有大動作，讓整體財政有更多調撥的空間。

陳茂波說，公務工程成本控制好重要，所以有專門辦公室，由構思階段、審視工程預算，都為政府省下不少錢，舉例瑪麗醫院重建會提出替代工程，令政府節省不少錢，未來數年是工程開支的高峰期，未作控制也斥資預計過千億元，故需考慮公共財政承擔等，排優次重要檢視未來五年工務工程開支，維持在每年九百億元水平；人工島現時正做不同技術研究，會繼續全速做，直言總括來說工程「必定會做」，推展時間和北部都會區有先後，會兼顧財政融資，時間上比原定2025年填海目標「推遲一啲」，基本考慮是「一定要做」，又稱不少投資者對項目有興趣，可以考慮與私人市場合作或通過債券發行讓全民參與。

擔心政府未能控制工程造價成本

選委界陳紹雄表示，理解政府在新一份《財政預算案》「減甜」，不過他關注政府重申交椅洲人工島項目必定會做，只是動工時間延後，認為未來數年是工程高峰期，擔心部門工作量會大增，未能好好控制工程造價，期望政府可成立跨部門小組，「成本控制方面加大力度。」

財政司副司長黃偉綸回應指，由房屋局局長何永賢領頭的跨部門小組會研究及控制工程成本，相關意見會轉達給該小組。

預算案演辭提及會繼續研究人工島項目

演辭中指，政府計劃在未來五年，每年發債約九百五十億至一千三百五十億元，推動北部都會區及其他基建項目。至於交椅洲人工島項目，會繼續推展各項相關研究，具體推展時間將考慮包括公共財政狀況等因素。