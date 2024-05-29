垃圾徵費暫緩｜民主思路：市民永遠未準備好　政策才是最真實教育

政府暫緩實施垃圾徵費，民主思路表示理解，但認為市民永遠都未準備好，正因為政策實施才踴躍回收，是最真實的教育，而回收量推高才能壯大回收業，由市場設置更多回收配套。



其他地區一開始都反對 但政府堅持終於成功

聯席召集人（內部及地區事務）黃頴灝表示，基於近月民情反對，他充份理解政府要作出暫緩垃圾徵費的決定，不過他認同「污者自付」的原則。黃頴灝說，參考其他地區案例，其他地區市民一開始都如香港社會般反對，但政府仍是以教育宣傳和加強回收下，堅持如期砥礪前行，兩年後市民看到減廢成效後都回頭認同垃圾收費政策。他認為政府成功後市民會說這是公民責任，但若失敗的話市民會說是擾民。

政府表示是基於民情，目前不適宜定下重推日期，而未來一年會擴展回收配套，做好教育宣傳。黃穎灝認為20年前已提及加強回收和教育，現時再提開始陳腔濫調，又表示政府提交的「先行先試」計劃報告指出，部份試點地區如政府部門﹑院舍﹑商戶等使用率達70%，而且垃圾量減少了10%至20%。黃頴灝說結果表明污者自付政策取得減廢成效，市民正因為有垃圾徵費才踴躍回收，是最真實的教育，而回收量推高才能壯大回收業，由市場設置更多回收配套。

對於垃圾徵費實施的好時機，黃頴灝認為永遠都不會是好的時機，推進與否最大考慮在於經濟狀況，以及工商界面對的壓力，可考慮以其他環保政策應對，例如碳交易。

兩屆局長推進政策 不同意謝展寰問責下台

至於主責的環境及生態局長謝展寰應否問責下台，黃頴灝指政策已經歷多屆政府，擾攘超過20年，形容現屆政府有很大的政治勇氣推動垃圾收費的工作，上屆和今屆的局長亦做了很多事情讓政策落地，另外本港所有政商界領袖、地區團體都有責任協助政府推動政策，不同意要向謝問責。