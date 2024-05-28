垃圾徵費暫緩｜吳秋北：先行先試是教育過程　更多市民主動做分類

政府昨日（27日）宣布暫緩推行垃圾徵費，明年中再向立法會交代本港減廢進展。身兼行政會議成員的工聯會會長吳秋北今日（28日）在一個活動後稱，政府推行先行先試計劃推廣源頭減廢的過程也是一種教育，社會有更多人主動分類垃圾，相信政府充分理解現時情況，認為要做更多深入教育和增加回收設備配合。



負責監督垃圾徵費先行先試的政務司副司長卓永興出席同一活動時，未有回應記者提問，只是揮揮手即離場。



吳秋北又說政府希望市民在垃圾分類上多做功夫，而指定膠袋正是用於盛載不能回收的垃圾，能讓市民形成回收習慣是件好事。

公務員加薪 吳秋北：趨勢指標不代表一切但望政府參考

至於作為公務員年度調薪重要指標的薪酬趨勢調查結果已出爐，高級公務員的調薪淨指標為4.01%、中級公務員為4.32%及低級公務員的5.47%，最大公務員工會華員會已向政府提建議，低級公務員按指標加薪、高級公務員則與中級公務員看齊加薪4.32%，現時有待公務員事務局向行政會議提交加薪建議。吳秋北對公務員加薪回應指，薪酬趨勢指標雖然不代表一切，但希望政府會參考，按情況調整公務員薪酬，希望能給予公務員肯定。

勞模交流會 工聯會冀本港設勞動模範評選機制

另外，工聯會今日舉辦交流會，邀請內地4名分別獲勞動獎或屬勞動模範人士來港分享，弘揚勞模精神，帶動工友學習愛崗敬業、精益求精的精神，助力香港由治及興。吳秋北說，勞動者是推動社會進步的動力，在香港有很多優秀的勞動者只能默默無聞工作，得不到應有的尊重和肯定。他期望香港建立勞動模範評選機制，相信會帶領更多職工積極投入社區及灣區建設，激發香港新動能，以共建、共享、共融、共贏的理念。

出席活動的政務司副司長卓永興說，內地勞動模範評審嚴謹認真，人選覆蓋多個行業，4位來分享的勞動模範敬業，可敬可佩。他說香港今日的繁榮穩定都是靠每位工人敬業樂業，不辭勞苦地打拼出來，政府會與其他持分者合作，通過不同活動，締造勞資和諧，為香港邁向新章程努力。