李家超晤泰國總理　感謝支持香港盡早入RCEP、期望加強商貿合作

​行政長官李家超今日（29日）與訪港的泰國總理賽塔·他威信會面。李家超歡迎賽塔·他威信總理繼去年十月後再次訪港，指香港和泰國關係向來緊密，兩地經貿往來頻繁。泰國在東南亞國家聯盟成員國中，是香港第四大貿易夥伴，香港亦是泰國其中一個主要貿易和投資夥伴。他感謝並希望泰國繼續支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），指特區政府期望與泰國進一步加強在商貿、投資和文化等方面的合作，創造互惠共贏。



李家超（右）今日（29日）與到訪香港的泰國總理賽塔·他威信（左）會面（政府新聞處）

政務司司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、署理商務及經濟發展局局長陳百里博士、泰國投資促進委員會秘書長Narit Therdsteerasukdi、泰國總理副秘書長Natthriya Thaweevong和泰國駐港總領事Chaturont Chaiyakam亦有出席會面。

香港與泰國的商品貿易總額去年達約190億美元。李家超指，港泰兩地人文交流密切。香港金融管理局去年底與泰國中央銀行推出跨境二維碼支付互聯安排，為兩地互訪旅客提供便捷安全的跨境零售支付服務；香港剛在三、四月舉行一系列泰國主題活動，廣受本地市民和在港的泰國社群歡迎。

李家超表示，在「一國兩制」獨特優勢下，香港可發揮作為連繫內地與其他經濟體的重要樞紐。他鼓勵泰國企業利用香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，進入粵港澳大灣區市場和參與「一帶一路」建設。