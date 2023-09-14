一帶一路｜李家超晤金高洪：與東盟就本港加入RCEP保持緊密溝通

行政長官李家超一連兩日，先後與來港出席第八屆「一帶一路」高峰論壇的東南亞國家聯盟秘書長和「一帶一路」國家政府高層官員見面。其中，他與東盟秘書長高金洪見面時，感謝對方一直支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），特區政府將與東盟秘書處就相關討論保持緊密溝通。



國務院副總理丁薛祥及中聯辦主任鄭雁雄在昨日論壇開幕式致辭時均表明，中央政府支持香港盡快加入RCEP。



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除了與高金洪會晤外，李家超昨日（13日）先後與哈薩克斯坦貿易與整合部部長Arman Shakkaliyev見面，鼓勵更多哈薩克企業與香港企業合作，利用香港的優勢，開拓內地及其他市場。他與沙特阿拉伯部長理事會總秘書處顧問Fahd bin Abdulmohsan Al-Rasheed見面時指，自今年2月訪問當地以來，香港和沙特展開了促進和保護投資協定的正式談判，期望早日完成相關工作。而在與埃及國際合作部部長Rania A Al-Mashat博士見面時，李指香港作為專業服務和融資平台的優勢，可為埃及「一帶一路」建設項目，例如埃及新行政首都中央商務區項目作出貢獻。

他與匈牙利外交與對外經濟部部長Péter Szijjártó見面時表示，匈牙利在歐洲聯盟成員國中，是香港第七大貿易夥伴，去年的雙邊商品貿易額達178億港元。特區政府會繼續向更多匈牙利企業推廣香港的優勢和機遇。

今日（14日）上午，李家超與越南計劃與投資部部長阮志勇見面，鼓勵更多越南企業與香港企業合作，善用香港作為粵港澳大灣區最開放國際城市的優勢，開拓內地龐大商機。之後，李家超與阿拉伯聯合酋長國經濟部部長Abdulla Bin Touq Al Marri見面，期望更多阿聯酋企業善用香港「一國兩制」下的獨特優勢，及世界一流的基礎設施和專業人才，把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區帶來的機遇。