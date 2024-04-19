特別財會｜丘應樺料招商引資可超標完成　冀今年完成加入RCEP申請

一連五日審議本年度預算案開支的特別財委會，今日（19日）進入最後一天，商務及經濟發展局長丘應樺今早表示，今年首季已有150間企業來港，以目前速度，相信可以超出3年內引進1130間企業的目標。 他又期望在今年內積極推進下加入《區域全面經濟伙伴關係協定》RCEP，有望完成申請。



投資推廣署署長劉凱旋則稱，家族辦公室一向較低調，政府無備存相關數字，但她引述德勤指香港有超過2700間家族辦室，認為已取得階段進展。



商務及經濟發展局局長丘應樺有信心招商引資可超標。（立法會直播截圖）

經民聯議員林健鋒則關注過去一兩年有幾多大型投資落實來港。丘應樺回應說當局去年協助382間企業在港投資，當中包括來自內地、英國、美國、新加坡、日本等，而在今年首3個月，已有150間企業來港落戶，如以有關速度計算，一定可超出3年內吸引1130間企業來港的績效指標。

投資推廣署署長劉凱旋稱，部分企業看到在本港做生意，可聯通內地和亞洲，亦有內地公司希望透過香港「走出去」，但可能基於地緣政治原因，故意低調，無做特別推廣；但去年外商直接投資達到610多億元，反映招商引資工作有進展。

投資推廣署引德勤數據 本港有2700間家族辦公室

她又表示，留意到陸續有外國的商務考察團隊來港，尤其一帶一路沿線和東南亞國家，認為是好的趨勢。劉凱旋又指，家族辦公室一般都較低調，政府無備存相關數字，但最近德勤指香港有超過2700間，認為已取得階段進展。

議員關注遲遲未能加入RCEP

自由黨議員易志明表示，香港仍未能加入《區域全面經濟伙伴關係協定》即RCEP，關注有關進度。丘應樺回應指，RCEP整個協議在2022年初落實，成員國要得到本身國家核准以完成程序，直至去年6月完成，才能審核申請者，一般需時18個月，而去年曾開會討論新成員加入的程序，但幾次會議都未能完成。以特區政府與所有國家的接觸中，東盟非常支持香港，香港與內地、新西蘭、澳洲、日本、南韓在不同會議場合都曾舉行雙邊會面爭取支持，內地希望敦促所有成員國盡快完成程序，讓香港加入，他期望在今年內積極推進下，有望完成申請。

旅遊界議員姚柏良表示，本港會展業已復蘇，但多年來只依靠灣仔會展及亞博館，關注擴建計劃的進度。商務及經濟發展局副秘書長黃宗殷說，擴建工程的規劃主要涉及灣仔北及機場島，政府正研究北大嶼山醫院香港感染控制中心的後續安排，當有共識會盡快推展擴建工作；至於灣仔北工程方面，由於港灣消防局重置項目較為複雜，需較長時間處理。

貿發局總裁方舜文表示，會展業去年底已回復至疫情前七、八成，今年首季亦回復至九成，不同的展覽亦取得佳績，例如有參加上月國際珠寶展的沙特阿拉伯珠寶公司，成功在展覽物色到3間香港和印度的公司，簽下1000萬美元的訂單。貿發局未來會繼續多做推廣，讓外地商家看到香港真實情況，待他們回國後可以與業界分享，說好香港故事。