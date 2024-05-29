47人初選案｜明天裁決　李予信坦言或失去自由：有如一場畢業禮

初選案16名被告明天（29日）將有裁決，其中一名被告前公民黨區議員李予信在社交網站發文，形容「明天對我而言就有如一場畢業禮」，又指被控告的3年間投放不少時間和精神學習，認真檢視發生在他們身上的法律問題。



李予信2019年在錦屏選區當選區議員。(資料圖片)

李予信說，這段時間理解三權之間制衡、憲法保障的基本權利，亦反思專業社工的追求，即倡導社會改變，關懷弱勢福祉。而亦反思街頭舞蹈藝術者的價值，即促進社群團結、友愛與和平。

2021年1月6日被控告至今3年多，李予信投放不少時間和精神學習法律，「讓我在人生最動盪、最困惑之際，以最平和及清澈的心，認真檢視發生在我們上的法律問題」。

李予信在初選案判決前貼出照片和文章，形容判決有如一場畢業禮。（李予信Facebook）

完成法律學位 獲得代表香港參賽資格

他說，這段時間除了自由受限，個人及專業聲譽也受到了影響，直接阻礙個人發展亦損害生計。他表示選擇積極生活，每天與很多人一樣大清早迫巴士上班，下班就到學校進修，閒餘就投身自己熱愛的創作及練習。這段時間，李予信完成法律學位，在不同崗位服務弱勢，完成人生首場拳擊比賽，得到舞蹈獎項，並獲得代表香港參與世界街舞賽的資格。「這些都不是什麼驚天動地的成就，但也似乎都在告訴我這個測試的階段性結果，是正面的。」

面對明天的判決，李予信坦言可能失去自由，亦有可能不能再當社工或其他專業，也有可能失去代表香港參與國際街舞比賽的機會。他說，「現在我的這個畢業禮也未免太過特別」，也許最能反映他們的無奈。