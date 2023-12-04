初選案．結案｜辯方指「非法手段」詮釋過闊非常危險　官押後裁決

民主派初選案今（30日）續結案陳詞，由最後兩名被告李予信及何桂藍的律師陳詞，他們均認為，控方指稱被告實施顛覆的「非法手段」，其定義並不清晰，認為詮釋範圍不能太闊，否則會非常危險，亦有律師認為條例指明須包含武力威脅元素。法官質疑，倘若有人以網絡攻擊，或是釋放病毒等方式顛覆政權，是否也不屬違法？律師即回應說這屬恐怖活動的範疇。



兩律師陳詞完畢，聆訊部份終告完成，法官稱會在3至4個月後宣布裁決。初選案於今年2月開審，至今已審訊118天。



被告李予信。(盧翔銘攝)

認為應包含武力威脅或強迫

代表被告李予信的大律師關文渭指，《國安法》第22條「顛覆國家政權罪」分成3個類別，即「以武力、威脅使用武力或其他非法手段」實施顛覆，根據「同類原則（ejusdem generis）」當中「非法手段」應依從前文字眼意思，即意味武力脅迫或強迫。

官質疑發動網絡攻擊或生化戰爭情況

法官陳慶偉追問，倘若一個人透過不涉武力的手段企圖顛覆，如對政府電腦系統發動網絡攻擊，導致行政、司法及立法機關無法運作，又或者打開載有新冠病毒的瓶子，趁機發起生化戰爭，他是否仍然不會違法？關回應指，上述例子不會觸犯顛覆政權罪，但有機會涉及恐怖活動罪。

法例存在漏洞應由立法機關處理

法官李運騰質疑，關的說法或許指向《國安法》第22條存在漏洞。關認為，即使法例存在漏洞，也應留待立法機關處理，法庭不應插手，否則或會濫用司法權力。法官陳慶偉則問，《國安法》是由內地草擬，為何適用於普通法的「同類原則」可在本案中被引用？

非法手段定義過闊非常危險

關引用「呂世瑜案」指，《國安法》需與本港法律並行（working in tandem），而且人大常委就制定《國安法》所發表的講話中，並無明確說明必須透過「武力或威脅使用武力」的手段實施顛覆，故不應將普通法原則排除在外。他又指「非法手段」定義過闊，這會非常危險。

法例無規定議員不能考慮甚麼

另關表示，控方認為議員審視預算案時，只能考慮預算案內容，不能考慮預算案以外的事項，否則便屬「非法手段」，然而法例沒有規定議員能或不能考慮甚麼，僅是要求他們審視及表決議案，即使有人因不滿預算案沒有回應五大訴求，也難說得上他未有審視預算案內容便投反對票。

律師指被告何桂藍一早預料報名參選也會被DQ。（資料圖片）

非法手段欠缺清晰及確定性

至於何桂藍的大律師Trevor Beel則指，《國安法》沒有明確定義何為「非法手段」，但控方稱「非法手段」不一定是指刑事罪行，這個說法或致法例有欠清晰及確定性。他認為法例必須清晰易明，否則一個人可能無法意識到自己的行為是否違法。

控方無就如何濫用權力舉證

Beel認為，控方在審訊中途提出無差別否決預算案是濫用議會權力，但沒傳召證人或引用案例講述此舉何以構成濫用權力，這個說法十分空泛。再者，法例並無規定議員投票時有何職責。他又引用終院案例指，立法機關應自行處理其立法職能及內部事務，不受司法機關干預，法庭應按法理作出裁決，而非考慮政治因素。

何早預料會被DQ

個人行為方面，Beel指何桂藍自辯時提到，她在國安法之際已預計到令民主派無法在議會取得「35+」，因政府會大規模DQ參選人，包括她本人在內，故她根本不能進入議會投反對票。Beel反問：「何明知道自己做不到，怎麼可能說有如此意圖？」

當時無人預料此舉會觸犯法律

Beel最後總結，本案所有涉案行為均是公開進行，案發時被告只能預計到，公開表示否決預算案或有可能會招致DQ風險，但沒人預料到此舉會觸犯法律。而何當時只是希望重組立法會，以令立法會能夠監測政府，她沒有與其他被告達成協議。他重申，法例沒有規定議員應如何投票，議員只需對選民負責。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC69/2022

控方案情一覽(詳看下文)

辯方主要案情一覽(詳看下文)