初選案．結案｜控方指顛覆政權可包括濫權　辯方指詮釋無邊無際

民主派初選案今（30日）續結案陳詞，代表被告鄭達鴻及梁國雄的資深大律師潘熙指，兩人均認為「35+」不可能實現，無意實踐串謀協議。大律師陳世傑則指，鄒家成對於戴耀廷不用參選人簽文件的決定感到沮喪，故發起《墨落無悔》，當中沒有提及「無差別」否決預算案。對於控方指稱被告實施顛覆的「非法手段」不一定侷限於刑事行為，也可延伸至濫用職權等情況，陳質疑控方詮釋方式無邊無際，而且缺乏案例支持，只搬出國安法這個「尚方寶劍」作為理據。



梁國雄及鄭達鴻的代表資深大律師潘熙陳詞指，鄭和梁均認為民主派不可能實現「35+」，即使被告之間存在協議，控方仍未能證明他們有意圖實踐串謀行為，便不能視為共謀者。而且《基本法》條文早已預視控方指稱被告串謀促成的結果，即使預算案被否決，政府仍可批核臨時撥款。法官李運騰指出，即使批核臨時撥款，政府運作也會被嚴重干預。潘認為毋須拉得太遠，因《基本法》由人大落實，梁和鄭相信《基本法》足證他們無意顛覆。

辯方指，梁國雄過去為民生議題否決預算案 ，並非旨在顛覆。(資料圖片)

辯方強調 梁國雄過去為民生議題否決預算案 非旨在顛覆

至於個別被告行為，潘引述梁所屬的社民連曾發文指，倘若民主派在立法會取得過半議席，議員可合法合憲地利用「全面否決權」制衡政府，而且社民連一直爭取全面退休保障等民生事項。李官質疑梁曾在初選論壇中稱《墨落無悔》只是重複「35+」初衷，代表他知悉「35+」目的。潘回應指梁過去為民生議題否決預算案，並非旨在顛覆。

有關鄭達鴻，潘指鄭曾供稱他認為若政府願意拋出橄欖枝，他會在審視預算案後再決定會否投反對票，要爭取「五大訴求」不等於要顛覆國家政權。

鄭達鴻的代表律師指，鄭作供時表明若政府願意拋出橄欖枝，會在審視預算案後再決定會否投反對票。(資料圖片)

柯耀林的代表大律師葉海瑯表示，柯參與初選只為「試水溫」，其政綱從沒提及無差別否決預算案，他簽署《墨落無悔》只是為了顯得更進取，不能排除他只是受當時政治形勢所迫而簽。

指鄒家成指非主張「攬炒」 無意推翻中央政府

鄒家成的大律師陳世傑指，鄒發起《墨落無悔》源於他對於參選人毋須簽署任何文件的決定感到沮喪，他希望透過聲明展現抗爭意志，聲明雖曾提否決權，但沒提「無差別」。鄒亦非主張「攬炒」，他自辯時已表明無意推翻中央政府或迫使特首辭職，因若制度不變，更換特首並無意思，他只想透過立法會宣揚香港民族理念，倡議港人優先。

辯方指，鄒家成希望透過《墨落無悔》聲明展現抗爭意志，聲明雖曾提否決權，但沒提「無差別」。(資料圖片)

另控辯雙方爭議，控罪指稱眾被告透過以武力、威脅使用武力或「其他非法手段」顛覆國家政權，當中的「其他非法手段」是否只侷限於武力手段或刑事罪行。陳世傑質疑控方主張的「非法手段」概念廣闊無邊，不但包含刑事罪行，亦延伸至民事過失（civil wrong），例如濫用職權等，此說法沒有案例或法律支持，控方只是搬出國安法這個「尚方寶劍」。

陳志全強調 法律上沒有明文禁止議員不顧議案優劣投反對票

法官昨日曾舉例稱，如他在民事訴訟中偏袒朋友判予勝訴，可能亦屬「非法」。陳志全的代表大律師馬維騉今回應指，上述判決可能是不公，但未至於「非法」，他續舉例指倘若大律師失職，違反專業守則，充其量只屬不當，而非「非法」。再者，法律上沒有明文禁止議員不顧議案優劣投反對票，即使違反責任也不會構成顛覆。

彭卓棋、劉偉聰及施德來採納書面陳詞，沒有口頭補充。案件下周一（5日）續，將由餘下兩名被告何桂藍和李予信的代表大律師陳詞。

16名受審被告。(詳看下圖)

+ 12

16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC69/2022