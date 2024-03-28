深圳建設國家低空經濟產業綜合示範區　開展低空物流等研究試點

27日，記者從深圳市交通運輸局獲悉，中國民用航空局於近日明確支持深圳市建設國家低空經濟產業綜合示範區、支持深圳完善產業發展服務體系，同意開展低空物流、城市空中交通等研究試點，豐富拓展低空應用場景，構建低空規章標準體系，加強數字化網絡平台建設和低空服務基礎設施建設。中國民用航空局的支持意見為深圳低空經濟產業高質量發展提供了強力支撐。



出台全國首部低空經濟條例

近年來，深圳全面發力低空經濟新賽道，低空飛行規模處於全國領先地位，並持續在空域協同運行、建立健全政策法規體系、強化產業服務能力等方面加大投入力度。

2022年底，《深圳市低空經濟產業創新發展實施方案（2022-2025年）》出台，為城市低空經濟產業高質量發展指明方向。2023年初，深圳首次將「低空經濟」寫入政府工作報告，提出打造低空經濟中心；12月，《深圳市支持低空經濟高質量發展的若干措施》正式出台，圍繞引培低空經濟鏈上企業、鼓勵技術創新、擴大低空飛行應用場景、完善產業配套環境四個方面提出20項具體支持措施。

2024年初，深圳立法出台全國首部低空經濟條例——《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》，滾動完善、持續提升深圳「20+8」產業集群體系，新增低空經濟與空天產業集群，進一步完善低空經濟產業發展頂層設計、協同機制和政策舉措。

深圳建設國家低空經濟產業綜合示範區（羊城晚報）

低空經濟年產值超900億元

以低空支柱產業無人機為例，經過20多年的發展，深圳目前聚集了大疆、豐翼科技、道通智能、路飛智能、天鷹裝備等一批行業頭部企業，產業鏈完備度世界領先。

從消費級應用看，以大疆為代表的生產企業已成為全球消費級無人機的主要提供商和無人機領域的領航企業；從工業級應用看，深圳工業級民用無人機產值占到全國六成左右，擁有一電科技、科比特等幾十家工業級無人機生產商。

除了無人機外，深圳快速發展的低空產業還涵蓋了低空製造、低空飛行、低空保障、綜合服務以及包括旅遊業、物流業、巡檢業在內的各種低空應用場景等，形成了長鏈條、廣輻射的低空產業生態圈。

公開數據顯示，2023年，深圳低空經濟年產值已超過900億元，同比增長20%；2023年，深圳新開通無人機航線77條，新建無人機起降點73個，完成載貨無人機飛行量60萬架次，飛行規模全國第一，消費級無人機占全球70%的市場份額，工業級無人機占全球50%的市場份額；直升機飛行量超2萬架次，飛行規模全國領先。

拓展應用加速布局「天空之城」

2024年2月27日，「電動垂直起降航空器eVTOL跨城跨灣航線首次演示飛行暨峰飛航空落地深圳市簽約儀式」在深圳市南山區蛇口郵輪母港成功舉辦，探索了城市空中交通低空載人運輸新場景。

競逐低空經濟，廣深多地加速布局。（羊城晚報）

近年來，深圳在低空經濟應用場景拓展上不斷探索前行，加速佈局「天空之城」。深圳積極支持通用航空企業開展載人空中交通商業化運營，2023年直升機飛行量達2.3萬架次，飛行規模全國領先。

此外，以無人機為支撐的新型低空物流運輸、即時配送、城市治理、公共服務等應用場景，也如雨後春筍般湧現、初具規模。統計數據顯示，截至2023年，依託美團無人機開展即時配送、豐翼科技構建低空物流配送網絡，深圳全年載貨無人機飛行量達61萬架次。

據瞭解，美團無人機立足深圳搭建了研發設計、生產製造、運營運維一體化產業發展鏈條，開展人口密集區域、超視距、輕小型無人機末端智能配送，打造「3公里，15分鐘」社區即時配送模式，先後在華僑城世界之窗、錦繡中華、人才公園開通常態化景區無人機航線。順豐豐翼科技逐步實現城市多場景常態化運營，全面覆蓋快遞、醫療、巡檢、測繪等行業延展應用，在大灣區日均快遞運輸單量已突破1萬票，3月23日還推出「同城即時送」「跨城急送」兩款低空物流服務產品，市民可像寄送普通快遞一樣通過手機下單無人機物流運輸服務。

建設低空智能融合基礎設施

此次中國民用航空局的支持意見極大鼓舞了深圳市發展低空經濟產業的信心和決心。深圳市交通運輸局負責人表示，將進一步完善建設方案，推動低空經濟產業綜合示範區建設各項工作落實落地，重點在加快飛行服務保障、新型基礎設施、低空智能融合系統、規則標準體系建設等工作上創實績、見成效，爭取儘快建成低空智能融合基礎設施，完善低空通信、導航、監視、氣象、飛行服務等設施體系。