社工註冊局｜犯國安仍可成註冊社工？　孫玉菡指機會微但可研修訂

討論改組社工註冊局的立法會《2024年社會工作者註冊(修訂)條例草案》委員會今日（30日）召開會議，主席陳克勤表示收到64個團體或個別人士提交意見書，希望政府綜合書面回應給予立法會參考。非委員的新思維社福界立法會狄志遠促設公聽會，但多名議員持相反意見，最終決定不設公聽會。



會議上，選委界立法會議員管浩鳴稱，現有機制可令犯下危害國安罪行的人士再次成為註冊社工，認為過於寬鬆。勞工及福利局局長孫玉菡則表示，這情況需要註冊局成員一致認為「罪不至死」才成立，認為機會很微，但樂意研究相關修訂。



管浩鳴認為，犯下危害國安罪行的人士如得到註冊局委員一致通過，可以再成為註冊社工，情況似乎過於寬鬆。（資料圖片/廖雁雄攝）

根據現時條例，犯下危害國安罪行的人士如得到註冊局委員一致通過，可以再成為註冊社工，管浩鳴認為情況似乎過於寬鬆。管浩鳴表示，危害國安罪行應該永久吊銷牌照，又認為註冊局主席需要由委任產生。

孫玉菡承認有「逃生門」，就算有人犯下附表二罪行（令某人不能擔任或不能繼續擔任註冊社會工作者的罪行），而註冊局成員一致認為「罪不至死」，該名人士都可以重新註冊為社工。他表示事件出現機會很微，但表示都需要考慮議員意見，樂意研究相關修訂。

江玉歡：犯附表二均不應設逃生門機制

對於管浩鳴的建議，即危害國安人士不設逃生門，就算註冊局委員一致通過，都不能註冊為社工。江玉歡表示，如犯下附表二所有罪行都不應設逃生門，該等罪行反映該人的價值觀，會直接影響接受服務的人士。她表示要全社會都信任社工，專業才可以前行。附表二罪行包括性罪行、謀殺、嚴重傷人、虐兒等。

孫玉菡表示，關於是否有逃生門，的確都想藉本次機會聽取議員看法，坦言「附件二的罪行都真係好嚴重」，但當年都認為要有逃生門，亦表示情況很難出現。孫表示，如果修改是主流看法，都會考慮修改。至於修改方向則有三種，包括維持逃生門、附表二所有罪行沒有逃生門、針對危害國安人士沒有逃生門。

如違反宣誓內容 特首可宣布議席懸空

勞工及福利局局長孫玉菡開場發言稱，註冊局行使公權力，需要維持國家安全，表示本次清楚列明局長的把關，工作守則需要局長刊憲生效。他指出宣誓有必要性，表示如果有人違反誓言，行政長官可以宣布席位空缺。此外，註冊局需要在重組後21天內開第一次會。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片/黃浩謙攝）

孫玉菡：修例不會引起離職潮 反而是提供穩固基礎

本身就是註冊社工的A4聯盟立法會議員林素蔚表示，業界擔心通過後會有離職潮。孫玉菡稱，看不到條例修訂會引起離職潮，強調修訂提供穩固基礎、有益無害。

選委界立法會議員梁毓偉問及，紀律委員會備選委員小組是否都需要宣誓。孫玉菡重申，只有註冊局27位成員需要宣誓，不過註冊局會挑選紀律委員會備選委員小組成員，認為屆時不會再出現令人擔憂的情況。

多名議員反對下 委員會將不舉行公聽會

狄志遠在會議上建議設公聽會，但自由黨立法會議員張宇人表示，不支持舉行公聽會，指立法會同事之間經常發生傳染病，但現時都有收到64份意見，認為已經足夠。工聯會立法會議員鄧家彪稱，立法會最近已新召開不少工作小組，憂慮會議室不足。選委界立法會議員江玉歡表示，本次草案修例十分聚焦，並非新條例，認為不需要特別舉行公聽會。

條例草案建議增加註冊局委任成員

本次修訂條例草案包括引入即時除牌機制、要求社工註冊局所有成員上任前均須宣誓，及把社工註冊局的組成由原本15名成員，增至27名成員，8名由註冊社工選出的選委成員不變，委任成員則由6名增至17名。而委員需要有最少14位是註冊社工。

狄志遠建議設公聽會，但被否決。（資料圖片/馮子健攝）

孫玉菡：不少社工在社署工作 註冊局內有1個席位屬合理

狄志遠希望社工註冊局修例提升專業角色，讓社工更好發揮。他表示與業界有討論，有人認為註冊局專業推動不夠積極，亦有人擔心今次委任是否干預專業，促政府說服修訂是惠及專業發展。

孫玉菡回應指，修訂不存在行政干預註冊局運作，今次重組堅持原則是註冊社工佔多數，希望大家看到政府的最大誠意。不過，他指社工來源要多元化產生，現時機制下部分德高望重教授、業界翹楚沒有辦法參與，形容是社工發展的損失。

對於修訂後有一名註冊局的委任成員，由社署工作的社工擔任，孫表示2萬多個社工都有很多在社署工作，註冊局委任一個公職人員，都屬於合理。