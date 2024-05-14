一地兩檢｜深圳研北移羅湖站　張欣宇稱東鐵月台逼爆升級勢在必行

深圳羅湖區政府日前表示，長遠考慮將香港東鐵線羅湖站遷入羅湖境內，並在重建後的羅湖口岸實行「一地兩檢」。

立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇今早（14日）表示，通關後羅湖站人流高於預計，月台擠滿乘客甚至構成安全問題，故升級車站勢在必行，分別在於是內部整修，抑或要北移連通口岸大樓。



立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇今早（14日）表示，羅湖站升級車站勢在必行。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

張欣宇在《千禧年代》指，羅湖站重建、北移早於2021年時任特首林鄭月娥政府已提及，惟提出後隨即遇上疫情；他指，當時政府有考慮到，隨著更多關口開放、加上內地城市重心改變，預估通關後，羅湖站人流會減少，因而將構思擱置。

過境土地B1地塊示意圖。（羅湖宣傳部）

張欣宇表示，上年通關後，羅湖口岸用量一直維持平日十多萬人、高峰期更有逾20萬人；現時甚至出現乘客「落唔到車」的情況，但月台、車站卻沒有緩衝區而企滿人，相當擠迫，形容現時「直情有安全風險」。

他續指，原定編往羅湖的班次，因站內人滿之患而要調頭或轉往落馬洲站，正反映是車站容量不足，而非列車承載力不足；故車站升級固然要做，「依家只係考慮係車站原地內部執整，定做大啲，做返個一地兩檢咁（口岸）」。而升級車站後，東鐵線也可再購新車，將訊號系統容量提升。

立法會議員田北辰昨日（13日）提到，於廣深鐵路上新建車站，「可能政府要捂錢」。張欣宇就指，即使北移、重建，但車站本身只是遷至羅湖境內，「睇返技術上，香港改動工程唔係話真係咁多」。

至於新口岸、月台、車站等成本，他相信都是由深圳政府承擔，而重建的口岸大樓，都會有不同樓層由兩地部門佔用，預料屆時香港只需支付象徵性租金；但整體計劃則可提升車站設施、市民便利程度，甚至也可騰空現有羅湖站土地作商業用途。