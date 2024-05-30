23條首案｜美國歐盟關注鄒幸彤等人被捕　特區政府強烈不滿和譴責

《基本法》23條訂立《維護國家安全條例》首宗案件，前支聯會副主席鄒幸彤等7人被捕，歐盟發言人指，拘捕行動「似乎證實」歐盟對23條立法的憂慮，即影響香港人權與自由。



特區政府表示，美國「國會及行政當局中國委員會」和歐盟對《維護國家安全條例》和警務處國家安全處的執法行動，作出無理以及與事實不符的指控，表示強烈不滿和譴責。



特區政府表示，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

政府強調，調查顯示被捕人士涉嫌透過社交平台專頁，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民組織或參與有關非法活動。政府指「煽動意圖」的相關罪行屬非常嚴重罪行，沒有司法管轄區，包括美國和來自歐盟的司法管轄區，會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。

政府說，已經多次強調《條例》針對的是極少數危害國家安全的人，目的是要保護香港市民生命、財產、自由和權利。《條例》下的罪行，包括「煽動意圖」相關的罪行，並不會妨礙合法提出意見，例如基於客觀事實、合理和正當批評政府政策。

政府稱，《條例》明確訂明受《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關條文所保障的權利和自由，都依法受到保護。《條例》是防禦危害國家安全的行為和活動的法律，「只有那些想闖入我們家園，侵害掠奪的人才需要對《條例》感到憂慮」。