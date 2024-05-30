23條首案｜外交部駐港公署斥西方政客說三道四：特區執法不容置喙

六四事件35周年前夕，警方國家安全處拘捕7人，包括還押中的前支聯會副主席鄒幸彤，他們涉嫌違反基本法23條下的煽動意圖罪。外交部駐港公署今日（30日）表示，對於美國國會及行政當局中國委員會（CECC）、歐盟發言人及個別西方政客就香港警方的執法行動說三道四，攻擊抹黑香港人權和言論自由狀況表示強烈不滿和堅決反對。公署又指國安條例的權威不容挑釁，特區執法不容置喙。



（外交部駐港公署）

外交部駐港公署以前「支聯會」頭目稱呼鄒幸彤，指她長期以來「逢中必反」，持續危害國家安全，在還押期間仍不收手；又指鄒此次夥同他人在社交媒體連續發布具有煽動意圖的帖文，妄圖挑起市民對中央政府和特區政府的仇恨，煽動網民組織或參與非法活動，涉嫌違反香港《維護國家安全條例》中規定的「煽動意圖罪」。公署又稱香港警方依法對有關人員採取行動，是堅決維護國家安全和香港法治的正義之舉，「於法有據、於理應當，無可指摘」。

▼5月28日 鄒幸彤等人涉嫌違反「煽動意圖罪」被捕▼



公署續稱，世上沒有絕對的自由，言論自由不是為非作歹的「護身符」，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論都沒有「通行證」。發言人表示，一些外部勢力「揣着明白裝糊塗，花樣百出為反中亂港分子鳴冤叫屈，撐腰打氣」，是赤裸裸干預香港事務和中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關系基本準則，批評其「禍亂香港險惡用心昭然若揭，卑劣圖謀令人不齒」。

發言人又強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外部勢力插手干預；任何抹黑香港的雜音，都撼動不了「一國兩制」行穩致遠的堅定步伐，任何外部干預都阻擋不了香港由治及興的歷史大勢。公署最後指，要奉勸個別國家和政客正視現實，秉持客觀公正立場，切實尊重特區法治，立即停止干涉香港事務和中國內政。

▼5月28日 鄧炳強會見傳媒▼



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