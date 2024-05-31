47人案｜湯家驊：裁決顯示普通法制度一如既往行使

民主派47人被控串謀顛覆國家政權罪，16人否認控罪人士中14人周四（30日）被裁定罪成。行政會議成員湯家驊今日（31日）在電台節目表示，今次主要定罪是視乎是否有犯罪意圖，也有2人被判無罪，裁決反映涉及《香港國安法》案件的審判、執行及解釋均按一國兩制下的普通法原則，也顯示普通法制度一如概往地在港行使。



資深大律師湯家驊（黃浩謙攝/資料圖片）

審訊時間較長 但十分公開

湯家驊在節目中表示，今次裁決的控罪是關於人大常委會通過的全國性法律《香港國安法》，但審訊所有論據是根據一國兩制之下的普通法原則。他續稱，今次審訊比較長，但十分公開，裁決亦顯示法庭詳細考慮不同證供

他又稱，判決顯示香港的普通法制度一如既往有效，同時反映英國等西方國家更新對港旅遊警示，以及警告赴港的政治風險，均屬沒有事實根據的指控，希望社會知道哪些人在說謊。

此外，湯家驊表示，今次法庭訂立出較高要求，即相關罪行要證明雙重意圖，包括參與非法行動意圖，第二是顛覆政權的犯罪意圖。他表示，2名被告脫罪，就是控方未能說服法官具有關意圖，由此可見普通法制度非常嚴謹。