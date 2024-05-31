47人案｜陳國基籲市民看清楚法庭裁決　國安風險在港非常真實存在

民主派「35+」初選案，法庭周四（30日）就16名否認串謀顛覆國家政權罪被告作裁決，當中14人罪成，劉偉聰與李予信脫罪，律政司將會上訴。政務司司長陳國基今日（31日）出席活動後指，香港市民一定要認清楚、看清楚法庭裁決，裁決反映國家安全風險在香港非常真實存在，他們目的是想破壞香港，從而令香港政府癱瘓。他強調政府未來一定會全力打擊反中亂港行為，不容許國家安全風險繼續在香港存在。



政務司司長陳國基。（資料圖片/歐嘉樂攝）

對於西方國家批評，陳國基指美西方國家經常以民主自由作為幌子毒害年輕一代，以為「掟汽油彈是民主和自由」，但他指這些並非民主自由，因民主自由目標是「希望達致到生活好的結果」沒有人追求民主自由是希望癱瘓政府，亦非滿街汽油彈、破壞商店等，而法官都裁決了相關人士目的就是顛覆政權：「同民主自由一啲關係都無」尤其是年青人不要被荼毒。

47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道

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47人初選案在西九龍裁判法院裁決，16名不認罪的被告之中，只有劉偉聰和李予信被裁定罪名不成立，其餘14人罪名成立，包括何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來和彭卓棋。律政司下午就劉偉聰和李予信脫罪提出上訴。

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