強制舉報虐兒｜批條文不清晰　江玉歡質疑：指定專業人員可自稱？

立法會《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會今日（1日）召開會議並進入逐條審議，條例列明如某「指明專業人員」，在以指明專業人員的身份工作過程中，察覺有兒童遭受嚴重傷害或面對相關風險等，要盡快作出舉報。



不過，就「指明專業人員」列表，多名議員認為模糊不清。例如列表中涵蓋「自稱以」聽力學家、臨牀心理學、營養師、教育心理學家、言語治療師的身份執業或以該身分份公布其姓名的人。



選委界立法會議員江玉歡直言奇怪，例如言語治療師、營養師沒有名單，質疑「專業人員乜可以自稱嘅咩？」她認為如果沒有認證，法例就不應該涵蓋該等人士。



黎棟國：自稱專業人士界線模糊不清 建議刪除「自稱以」的描述

會議上，新民黨選委界立法會議員黎棟國亦指出，「自稱以」是法例行文所規管，反問「咁我唔自稱呢？」此外，他舉例指法例列明「自稱以」營養師身份會受到規管，不過內地營養師稱呼為「公共營養師」，質疑是否自稱「公共營養師」就不能被拘捕？同樣道理下，他表示教育心理學家，可以自稱教育心理專家，很多形式會變得相當模糊，建議刪除「自稱以」的描述。

林哲玄（資料圖片）。

林哲玄：憂慮條文模糊以致檢控時有挑戰

醫療衞生界立法會議員林哲玄亦表示，如果自稱心理專家、營養學家等，都未必包括在條文中。他續稱，並非刻意與政府「拗」，而是網上很多學家、專家，只想協助政府整理涵蓋列表，又稱如需要作出檢控時，法庭雙方律師就此辯論就「無謂」，莫非屆時又要辯論法例的立法原意。

委員會主席鄧家彪：政府無準確回應 部分字眼或造成檢控漏洞

委員會主席鄧家彪指，討論關鍵針對是否適宜刪除「自稱以」字眼，而政府回覆用大量時間討論該等行業的專業發展，批評政府回應失去焦點，重申議員認為「自稱以」字眼會製造檢控漏洞，政府無準確回應。對此，勞工及福利局副局長何啟明表示，會再討論如何釐清受規管人士。

本次條例修訂內容包括，如某指明專業人員在以指明專業人員的身份工作的過程中，察覺有合理理由懷疑某人在關鍵時間是兒童，及該兒童在關鍵時間，已遭受並仍遭受嚴重傷害，或正面對遭受嚴重傷害的實際風險，則該人員須在關鍵時間之後，在切實可行的範圍內，盡快作出舉報。