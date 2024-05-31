虐兒｜鄧家彪籲正面看待舉報者指南　非以刑事責任逼專業人士遵從

立法會正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，要求社福、教育和醫療衛生界等25類專業從業員強制舉報虐兒，政府亦正制定《強制舉報者指南》。



立法會《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會主席鄧家彪今日（31日）在《千禧年代》節目中表示，指南中提供問卷形式的輔助分析框架，讓專業人士透過答問，判斷兒童有否受虐待，或可能會受虐待的風險等，從而決定有否需要舉報。他認為，專業人士可用正面態度看待條例草案和指南，視之為一個工具幫助兒童，而非刑事責任逼其要舉報。



鄧家彪認為，獨立執業的專業人士沒有團體督導，面對虐兒個案時，未必知道如何獨自處理，容易讓虐兒個案就此被放走；而現時的條例草案則可彌補此漏洞。（資料圖片/李宇婷攝）

《強制舉報虐待兒童條例草案》正於立法會審議，條例草案涵蓋25類專業人士，如教師、社工、醫護等，規定其必須舉報嚴重虐兒個案。而在勞福局提交立法會的草擬《強制舉報者指南》中，須舉報的情況分為4類，分別是身體虐待、性侵犯、心理虐待及疏忽照顧，當中設問卷形式的輔助分析框架及「舉報決策流程圖」，以問卷問題和圖解方式概述各考慮因素之間可能存在的邏輯關係，協助專業人士舉報的決定。

舉報指南助法官判斷舉報者法律責任

立法會《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會主席鄧家彪今日在港台節目《千禧年代》中指出，現時草擬的《強制舉報者指南》可為法官提供判決依據，讓其在裁判虐兒案件時，可判斷專業人士在舉報層面上有否法律責任。

建議政府多諮詢業界 擬定合適提問助辨虐兒情況

他亦指，條例草案規定25類專業人員若發現嚴重虐兒情況，則必須舉報，包括視光師、中醫師等。他認為這些專業人士在學院培訓時，未必會接觸到虐兒範疇的知識，因此，《強制舉報者指南》會用問卷形式的輔助分析框架，問題圍繞「是否有合理理由懷疑兒童遭受身體虐待」、「兒童是否正遭受嚴重傷害」及「兒童是否有遭受嚴重傷害的實際風險」等，「如果答案係就舉報，唔係就去下一條。」

鄧家彪認為，問卷的提問可幫助專業人士循序漸進地判斷虐兒情況。他強調，問卷的問題要準確，不能太複雜，因要讓這些專業人士都可讀懂並理解，但亦不可太容易，否則或會出現漏報、濫報情形，建議政府可更多諮詢業界，以完善分析框架。

舉報虐兒個案的建議「舉報決策流程圖」。（立法會文件）

此外，鄧家彪表示，《強制舉報者指南》的舉報決策流程圖能讓專業人士清楚有何舉報方法，「如果即時有好大風險，咁就打999，唔使諗㗎喇」，若果是懷疑虐兒而不肯定，又擔心舉報會影響該家庭，流程圖則可協助舉報者進一步搜集虐兒資料、作出一般通報，提供適切跟進服務，如輔導家庭的社會服務等。

被問及如有否需要提高專業人士無舉報的罰則，他認為要用正面態度看待《強制舉報虐待兒童條例草案》及《強制舉報者指南》，讓其覺得指南是一個工具幫助兒童，而非讓專業人士覺得有刑事責任，逼其作出舉報行為。