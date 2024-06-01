「睇樓團」助劏房戶入住過渡性房屋　何永賢：政府正拼命興建公屋

有團體舉辦睇樓團活動，協助劏房居民參觀過渡性房屋及申請入住。房屋局局長何永賢表示，明白劏房戶對改善居住環境有急切需要，政府的工程團隊正拼命興建更多公屋。



+ 1

何永賢今日出席一個「劏房睇樓團」活動，該活動由去年7月起已帶領超過500名劏房居民參觀過渡性房屋。何永賢表示，政府提速提效地興建公屋是「第一棒」，感謝活動主辦方和義工協助劏房戶搬遷及配置家電，走好「最後一公里」。

立法會議員鄭泳舜指，下星期一（3日）立法會將舉行房屋事務委員會，討論過渡性房屋項目進展。他認為隨着兩萬個過渡性房屋和3萬個簡約公屋單位推出，接下來將是處理本港基層住屋和劏房問題的關鍵時刻。

立法會議員陳凱欣認為，今次活動正正是官商民合作的典範，期望各界繼續努力「經營幸福」。深水埗區議員胡詩韻則表示，參與多次睇樓及搬屋團後，深切感受到劏房居民搬入過渡性房屋後的轉變。

受惠者黃女士表示，劏房除了環境狹窄，更有老鼠蟑螂等衛生問題。今年3月搬入元朗過渡性房屋恒莆新苑後，居住環境大大改善，並感謝義工協助搬屋和安裝冷氣。