湯家驊：外商不敢為港區國安法辯護　擔心被指「收共產黨錢」

智庫民主思路上月在北京獲港澳辦主任夏寶龍接見，召集人、行政會議成員湯家驊說，有向夏寶龍反映智庫之前受港府委託做的港區國安法對外商影響研究，他說在香港的外國商人對國安法沒負面看法，不過回到自己國家時面對很大壓力，「如果辯護，人哋會話『嘩你係咪收咗共產黨錢呀？」，認為西方抹黑香港工作很全面，一時三刻難以改變。



歷屆港澳辦主任能背出湯家驊的文章

民主思路上月舉辦北京交流團，行程包括拜會全國人大常委會法工委，討論推進憲法在港的教育及宣傳等議題，又拜訪北京大學，與北大法學院學者和多位在北大就讀的港生會面，探討香港在國際舞台上的角色和未來的發展空間等，期間獲港澳辦主任夏寶龍接見。

湯家驊說，有向夏寶龍反映一國兩制的調研數據，包括港人身份認同、對憲法和基本義務的認識，以及港區國安法對外資影響等，形容中央對港情況感到興趣，夏寶龍亦逐點給予回應。

他說，在香港的外國商人是比較了解香港發生甚麼事，對於國安法沒任何負面看法，形容他們認為香港很安全，生活很正常、權利受保障，問題是當他們回到自己國家面對好大壓力「如果辯護，人哋會話『嘩你係咪收咗共產黨錢呀？」，認為西方抹黑香港工作很全面，一時三刻要改變是難之極難。

湯家驊又說，感覺到港澳辦主任越來越緊張香港事務，希望了解得很清楚，和歷屆主任交談期間，他們能背出他寫過的文章，令湯感到驚訝。

湯家驊：初選案與初選無關 是利用初選協議合謀顛覆

民主派47人初選案，當中45人串謀顛覆國家政權罪罪成，2人罪名不成立，律政司申請上訴。湯家驊在電台節目被問及初選案的看法時提到，接受很多外國主流媒體的訪問時，被問及初選為何違法，部分論述更屬抹黑香港，認為屬政治偏見，呼籲負責任的政客和媒體閱讀判詞。

他說，雖然簡稱「初選案」但與初選無關，是有人利用初選協議合謀顛覆特區政府，另外無差別否決預算案不是《基本法》下正當使用公權的行為，應受法律制裁；而每次和外媒討論時各執一詞，情況不容易短時間內改變。

湯家驊不評論鄒幸彤涉煽動案

六四事件35周年前夕，前支聯會副主席鄒幸彤等7人被捕，涉嫌違反煽動意圖罪，在Facebook平台發表涉六四貼文。湯家驊說，案件進入司法程序不便討論，認為煽惑罪的標準頗高，以47人初選案有兩位被告脫罪作比喻，說顛覆國家政權罪的標準亦比一般人想像為高。