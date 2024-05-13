自由行擴大｜邵家輝：最好全開直航　否則旅客或深圳過夜才來港

國家出入境管理局早前公布將新增8個港澳個人遊城市，包括哈爾濱、拉薩及烏魯木齊等。立法會議員邵家輝今早（13日）於港台表示，相信開放對零售、飲食業有大幫助，認為香港對這批旅客而言有新鮮感，惟要優先解決直航問題；亦有酒店業界歡迎政策，形容「來得非常及時」，因每年5至6月酒店入住人數較少。



批發及零售界立法會議員、 自由黨主席邵家輝於節目指，開放多8個內地城市自由行，對零售、飲食業會有大幫助。（黃浩謙攝）

邵家輝在港台節目《千禧年代》指，開放多8個地點自由行，首要解決航班問題，因為現時8個城市非所有地點都有直航機往來，有機會讓部分旅客選擇在深圳等地過夜，留港遊玩過後便會離開；甚或有人先到深圳，才再到香港；他稱，業界會密切留意情況調節策略。

邵家輝稱，雖然香港要面對其他地方競爭，但 香港是免稅港，也是眾多國際品牌的集中地，加上食物安全有保障，景點與景點之間距離不遠，交通亦方便，故認為香港始終具備優勢。

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美麗華酒店：本港酒店已有足夠承載力

美麗華酒店首席營運總裁陳宗彝就在同一節目指，每年5至6月，酒店入住人數較少，故今次開放政策「來得非常及時」，他又指，本港酒店已有足夠承載力，應付這8個城市的遊客，因以平均空房率以全年每日計，大概有1.7萬間房，「8個城市都係1,600人，（1,600人）我覺得係完全無問題」。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝認為，業界已有足夠承載力應對8個城市的旅客。（資料圖片／鄭子峰攝）

他續指，新增城市與香港距離較遠，訪港旅客多會過夜旅客，又相信他們消費力較好，估計可有效提振香港經濟，而越多這類旅客，也會對酒店、餐飲及零售等行業越有幫助。

陳宗彝又提到，即使非8個城市都有直航機往來香港，但預計下月底開通的深中通道，可將深圳往返香港的時間縮減至不足1小時，可更便利旅客來港。