的士加價｜田北辰斥加價失控　楊永杰倡設黑名單打擊黑的行為

立法會一個小組委員會今天（3日）討論的士加價，A4聯盟立法會議員楊永杰說，的士車廂安裝閉路電視無法改善拒載問題，因有黑的司機會「冚旗」等長途客，建議設的士司機黑名單讓車行選擇合適司機。實政圓桌議員田北辰認為，的士業相隔兩年加價，兩次合共加價27%，令人難以支持，「條數越滾越大，唔通又係乘客硬食所有加價」，斥完全失控，建議以港鐵股息補貼的士車資加幅。



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運輸署：考慮是否強制的士裝CAM

立法會《2024年道路交通(公共服務車輛)(修訂)規例》小組委員會今天（3日）開會，討論行會通過的士起錶價劃一加2元。運輸署署長李頌恩在會上引述有立法會議員認為，政府應要求全港的士車內安裝攝錄系統，有爭拗時可保障雙方權益，同時亦有助警方加強執法和搜證，她說署方已啓動可行性研究，計劃今年內諮詢的士業，考慮是否推行強制推行。

楊永杰倡設的士司機黑名單 梁文廣：改搭其他網約車是無聲抗議

楊永杰說的士車內安裝閉路電視對拒載沒幫助，最大問題是的士會「冚旗」等接長途客。他以電影《武狀元蘇乞兒》的劇情為例，蘇乞兒回應皇上「丐幫有多少由他決定」，網約車亦取決於的士司機的質素，因為網約車收費較的士貴。楊永杰建議設立的士司機黑名單，讓車行及車主篩選出租適合對象，相信能減少意外，降低保險費。

A4聯盟議員梁文廣認為，市民付更貴的車資搭其他網約車，是以荷包作無聲抗議，形容黑的「呢粒老鼠屎整壞一碢粥」，社會對業界形象觀感不好，難以吸引人入行，關注的士加價後有否計劃提升整體行業形象。

李頌恩說業界有害群之馬，希望成立的士車隊，並透過的士服務委員會等幫助提升形象，帶動業界有好的發展。

田北辰斥兩年加價27%難以支持

實政圓桌田北辰說，的士相隔兩年再次加價，兩次幅度共27%，難以支持，「條數越滾越大，唔通又係乘客硬食所有加價」，斥漠視市民的承受力，完全失控，的士加價追通脹不應由市民負擔，政府作為港鐵大股東，應以股息收入補貼的士高於通脹的加幅。他說乘客量越來越少，預視到可能渡輪都要由政府補貼。李頌恩說加價有考慮市民的承受能力，並指政府方案比業界申請的加幅低很多。

易志明倡重罰黑的

自由黨易志明說，司機平均收入較運輸行業中位數低，加上的士生意未返高峰期，僅疫情前的八成，故支持加價調整。不過，他同意業界對黑的有意見，多次表明要重罰黑的，不能因小部分害群之馬而不加價。

委界管浩鳴說加價不是問題，但服務亦要改善。（資料圖片/廖雁雄攝）

管浩鳴冀設的士分級收費

選委界管浩鳴說加價不是問題，但服務亦要改善，特別影響遊客，倡設的士分級收費，例如豪華版的士；另外，新司機入行條件可否放寬，最重要要有三年的車牌，「好過塘水滾塘魚」。

李頌恩回應說，的士車隊制提供彈性，讓業界按市場策略提供另類更高質的服務，和議員方向相約。至於司機入行，當局已推出有新措施，例如申請條件由必須持有有效私家車或輕型貨車的駕駛執照最少三年，縮短為最少一年，去年報考的士人數較2019年增加超過15%。