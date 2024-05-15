的士加價｜商會周國強盼市民息怒：打工望加薪正常　揸的士壓力大

政府批准的士加價，7月14日起落旗一律加2元的士小巴商總會理事長周國強預料，加價後司機每更收入可增100至130元，車主會分階段加租，首階段每更會「微調」增加20至30元，認為是租車司機可接受加幅。他又說明白市民坐的士遇過不快事件，稱的士司機薪酬較其他載客司機低，司機只是「打份工」，想加薪是無可厚非，「消消氣，有時揸的士壓力好大。」



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若政府年修例嚴打網約白牌車 可令流失生意回到的士業界

市區的士今年3月申請落旗加價5元，昨日獲批加2元，落旗由27元加至29元。的士小巴商總會理事長周國強表示，結果「叫做有少少成果」，強調政府年中修例嚴打網約白牌車的話，可令流失生意回到業界，相信可補回申請及獲批加價的差距。

車主負擔大 料首階段會先「微調」增加20至30元車租

他預料，加價後每更的士司機收入可增100至130元，又稱車主負擔大，包括維修費、保險費等大增，故會分階段增加的士租金，料首階段會先「微調」增加20至30元，再視乎乘客對加價反應、是否有流失客量等，才作調整。

網上的士群組指有的士車行未加價先加租，周國強稱相信車行不會先加租，但要視乎個別情況，例如該車行本身租金是否曾減價或處於極低水平。

的士小巴總商會理事長周國強。（資料圖片/梁鵬威攝）

周國強：收入係載客司機入面唔算合理水平 有啲氣餒 抄牌又嚴重

對於市民反應，周國強稱明白市民坐的士或有不好經歷，但的士司機只是「打份工」，想加薪是無可厚非，「消消氣啦，有時揸的士壓力好大，收入係載客司機入面唔算合理水平，比巴士司機平均收入仲要低，（的士司機）都有啲氣餒，抄牌又嚴重。」

他稱，有時見司機在車內吃飯不敢離開的士，也有司機感工作無前途，甚至經常被罵，對部份網民洗版式留言攻擊感失望。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成則稱，業界面對最大問題是市民減少出夜街，現時的士閒置率增加，尤其夜更的士。他稱過去幾年的士牌價跌，銀行不願借貸，車主想換新車也無錢換，希望政府可申援手。

運輸署署長李頌恩。（資料圖片/夏家朗攝）

運輸署署長李頌恩則稱，今次加價已平衡各持分者的需要，包括車主營運及收入數據、乘客接受程度及司機收入等。她稱的士服務性質與高載客量的交通工具不同，故車費要與其他交通有一定距離，「要三方面持份者都覺得有生意做先得。」

對於去年的士投訴增加，她稱業界有少數害群之馬違規，已引入記分組及車隊制，正研究規管網約平台，強調對能提供便利的網約渠道持開放態度，但載客車量必需是持牌、有合法許可證。