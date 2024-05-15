的士加價｜網傳忠誠車行搶先加車租最多$50　負責人︰暫無計劃

政府昨日（14日）批准的士加價，由7月14日起落旗一律加2元。網上今日（15日）便流傳一張手機截圖，聲稱忠誠車行將於6月1日起調整的士車租，分別為早更加40元、夜更加30元、特更加50元。



車行負責人鄭敏怡澄清，忠誠車行從沒有發出相關訊息，亦不會經並WhatsApp公布任何車租事宜，並稱暫無調整車租計劃。



網上流傳一張手機截圖，聲稱忠誠車行將於6月1日起調整的士車租。（網上圖片）

的士7.14加價 短訊卻公布6.1起加車租

網上今日流傳一張疑似WhatsApp的對話截圖，聲稱忠誠車行向租車司機公布，由於的士申請加價已獲通過，因此將於6月1日起調整的士車租，分別為早更加40元、夜更加30元、特更加50元。

忠誠的士管理有限公司董事總經理鄭敏怡。（資料相片／李澤彤攝）

忠誠的士鄭敏怡︰從沒有發出相關訊息

的士車行車主協會會長、忠誠的士管理有限公司董事總經理鄭敏怡，於今日傍晚回應指，上述訊息為虛假，忠誠車行從沒有發出相關訊息。她強調從來不會透過WhatsApp公布任何車租事宜，並透露暫無調整車租計劃。

+ 9

的士小巴商總會理事長周國強昨日預料，的士車費加價後，司機每更收入可增100至130元。他並估計車主會分階段加租，首階段每更會「微調」增加20至30元，認為是租車司機可接受加幅。