過渡房屋｜將軍澳寶庭居、賢庭居入住率低　房屋局：該區劏房少

立法會房屋事務委員會今天（3日）開會討論過渡性房屋，房屋局表示整體平均入住非常理想，但將軍澳寶琳北路「寶庭居」及將軍澳唐賢街「賢庭居」僅分別達59.6%及74.1%，局方解釋因該區劏房較少。對於過渡性房屋住戶需要交差餉，局方說非政府機構處理差餉有以不同方式處理，例如由土地持有人承擔，不論任何處理形式都不影響營運。



房屋局副局長戴尚誠表示過渡性房屋整體平均入住非常理想。（立法會直播截圖）

兩將軍澳過渡房屋入住率偏低 房屋局：該區劏房較少

戴尚誠在會上表示，已覓得土地興建提供超過21000個單位，超出目標2萬個，截至今年4月底有13700個單位啟用，預計今年有6000個單位落成，明年和後年分別有1400個和50個單位相繼落成。入住率方面，他說整體平均入住率非常理想，位於市區的項目非常受歡迎，截至今年4月底，入住率平均達93%；新界區項目平均超過96%。

工聯會郭偉强關注，部分地區的過渡性房屋入住率偏低，包括將軍澳寶琳北路「寶庭居」及將軍澳唐賢街「賢庭居」，戴解釋指和該區劏房較少有關。

盧偉國批過渡房屋未來路向欠清晰 戴尚誠：未來會研究

選委界洪雯說，過渡性房屋住戶需要交差餉，但住戶事前不知情，可能令其失預算，關注可否豁免，局方沒正面回應，只說非政府機構有不同方式處理差餉，例如由土地持有人承擔，不論任何形式都不影響營運。

經民聯盧偉國批評過渡性房屋的未來路向有欠清晰，要求政府列明未來10年，每年有多少簡約公屋及過渡性房屋同時營運。民建聯鄭泳舜亦表示，現時政府成立「解決劏房問題」工作組，促請當局要研究過渡性房屋下一階段的工作，與簡約公屋如何分工，日後政府如要處理劣質劏房，是否要有一定數量的過渡性房屋提供予有需要的居民居住。

戴尚誠說，未來會研究簡約公屋與過渡性房屋的分工，簡約公屋2026至2027年全部落成後，仍會有19000個過渡性房屋單位營運，只是較現時目標落成量減少2000個。他說，雖然政府已不再接受新建過渡性房屋項目申請，但仍然繼續容許市區空置住宅或非住宅樓宇改建而成的過渡性房屋項目申請資助，處理租戶申請時會照顧不同居民的需要。