六四｜王婆婆嗌支聯會口號涉違23條被捕　湯家驊拆解兩點方不入罪

昨日是（6月4日）六四事件35周年，亦是基本法23條通過後首個六四，警方在銅鑼灣拘捕4人，包括有「王婆婆」之稱的社運人士王鳳瑤，指她涉嫌違反23條的煽動意圖罪。「王婆婆」被捕前曾高呼支聯會五大綱領口號，包括「平反六四」、「結束一黨專政」等。



支聯會被控煽動顛覆國家政權罪案未開審，法庭早前表示「結束一黨專政」口號是否具顛覆性有待詮釋。行政會議成員、資深大律師湯家驊接受《香港01》訪問時說，如果「純粹宣洩怨氣」或者「求其嗌下吸引人注意」，沒有犯罪意圖就不會入罪，但他提醒「喺敏感時刻、敏感地方叫呢啲敏感口號，會招惹拘捕或者檢控嫌疑」，亦可能令法庭認為犯罪意圖比較明顯。



「王婆婆」叫支聯會五大綱領口號被捕 被指違23條煽動意圖罪

翻查「王婆婆」被捕前的直播片段，當時「王婆婆」身穿黑衫黑褲，手持一束鮮花，在銅鑼灣怡和街頭邊行邊高呼支聯會五大綱領的口號，包括「平反六四」、「追究屠城責任」、「結束一黨專政」、「釋放民運人士」、「建設民主中國」，以及「人民不會忘記」、「五大綱領，缺一不可」的口號。

隨後，數十名警員開咪要求「王婆婆」停止再叫口號，警告她有機會違反落實基本法23條立法的《維護國家安全條例》中煽動意圖罪，最終拘捕「王婆婆」。

湯家驊指，叫支聯會五大綱領口號是否違法要視乎「目的係增加憎恨，抑或係宣洩怨氣，或者係求其嗌下吸引人注意」。（資料圖片/林若勤攝）

五大綱領違法否法庭未下定論 湯家驊：敏感時刻和地方意圖較明顯

支聯會五大綱領口號是否違法，法庭至今未有定論。支聯會被控違反《港區國安法》煽動顛覆國家政權罪的案件中，法庭前年曾經表示「結束一黨專政」口號是否具顛覆性，有待詮釋，案件至今並未開審。

湯家驊接受《香港01》查詢時說，要符合煽惑罪定罪元素相當嚴格，第一是煽惑效果，「有冇一個實質效果令人增加仇恨、憎厭呀，或者傾向推翻政府」；其次，是否有煽動意圖，「佢目的係增加憎恨，抑或係宣洩怨氣，或者係求其嗌下吸引人注意」，並且要視乎周邊環境證供才能判斷會否入罪，「當然喺敏感時刻、喺敏感地方做呢啲嘢呢，可能法庭會認為犯罪意圖比較明顯啲」，如果在非敏感日子做同樣行為，可能法庭看法都不一樣。

如果純粹宣洩怨氣，無呢個犯罪意圖，咁就唔會入罪。不過喺敏感時刻、敏感地方叫呢啲敏感口號，會招惹拘捕或者檢控嫌疑。 湯家驊

支聯會五大綱領屬禁語？ 湯家驊：純宣洩怨氣沒意圖不會入罪

被問到今次以23條的煽動罪，拘捕叫支聯會五大綱領口號的「王婆婆」，是否代表相關口號已成為禁語，湯家驊說法庭未有判決，未有人因此入罪，「如果純粹宣洩怨氣，無呢個犯罪意圖，咁就唔會入罪」，不過他重申要小心，「喺敏感時刻、敏感地方叫呢啲敏感口號，招惹拘捕或者檢控嫌疑，相信大家都唔想嘅。」

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六四維園沒人因持蠟燭悼念被捕 湯家驊：法律無規定唔可以做

六四晚有人在維園持蠟燭悼念，被警方要求熄滅，亦有人被帶走，最終沒有人因為在維園悼念點蠟燭被捕。

早前接受《香港01》訪問時說，維園點蠟燭悼念六四「應該無問題」的湯家驊說，經歷2019年事件，警方行動比較小心是無可厚非，存在比較大戒心，「我無話唔可行，只不過大家理解可能會引起麻煩，如果大家堅持要做，法律都無規定唔可以做」，不過提醒要小心影響其他人。