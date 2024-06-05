提新質生產力賦能漁農業發展　何俊賢：政府及業界要跳出框架

民建聯漁農界立法會議員何俊賢提出《以新質生產力賦能漁農業發展》議員議案，希望讓社會明白香港漁農業重要性。他表示新質生產力思想切中行業痛點，要發揮創新主動作用，推動行業不要單一以傳統資源發展，而是要注重知識技術。他認為漁農業要融合與社會共同發展，要跳出框架、切勿過於注重傳統發展，想藉此機會推動行業及特區享受發展成果。



姚柏良促發展休閒漁業

會議上，旅遊界立法會議員姚柏良表示，本地很有優質鮮活產品受到市民歡迎，希望食、玩、旅遊角度發展休閒漁農業，認為講解文化風俗都可以構成旅遊體驗，而市民都開始享受鄉郊體驗。他表示，希望漁農界與旅遊業共同協作，認為可以讓漁農業拓寬空間，而旅發局亦可以向旅客推廣。

李鎮強促引入人工智能技術 陳月明建議新科技改善排污

提出修正案的自由黨選委界立法會議員李鎮強稱，海洋經濟產業潛力巨大，很多旅客來港為品嘗海鮮，有賴於漁農界發展。他認為新科技例如人工智能技術有利漁農界發展，例如監察魚類狀態等，農業方面，無人機可以監察農作物情況，進行精準施肥、灌溉。

打鼓嶺鄉事委員會主席、選委界立法會議員陳月明稱，香港成為國際大都市，漁農業轉為小規模模式，香港大多食品外地輸入，但亦有漁農產品，主要供應本地。她表示，中短期要提供措施改善業界的挑戰，例如禽畜業會有衞生問題，但政府處理的效果不大，認為要引進科技，改善排污問題，希望漁農署盡快推展。短期內，她表示要為悠閒農業發展牌照。

環境及生態局局長謝展寰。（廖雁雄攝／資料圖片）

環境及生態局局長謝展寰稱，新質生產力要擺脫傳統生產方式，要具備高質量、高效能的特徵，與政府提出的藍圖吻合，會積極協助業界利用新科技、新技術。此外，他指漁業持續發展基金、農業持續發展基金已經資助推廣漁農業發展項目，包括舉辦宣傳互動、商業配對等。