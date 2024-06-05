北上｜丘應樺：無研究港人「跨城消費」原因　本地中小企面臨挑戰

立法會議員梁毓偉今日（5日）就促進本地消費市場的發展提出書面質詢，指近期前往內地的香港居民持續上升，其中大部份是到內地一日遊或消費，而同時內地旅客是本地旅遊及零售服務的主要客源。



被問到香港居民到內地「跨城消費」的原因及影響，商務及經濟發展局局長丘應樺回覆指，沒有正式研究「跨城消費」原因，但表示隨着香港的跨境交通運輸能力大幅增強，以及在大灣區「一小時生活圈」的大格局下，香港居民和大灣區居民往來兩地的消費均是自然的經濟活動，為大灣區互聯互通帶來重大機遇。



入境處數據顯示，香港市民出境到內地的人次持續高企，去年聖誕節的12月有74.9萬人次，今年3月有復活節假期，更錄得80.4萬人次，而內地訪港旅客則維持每月20多萬人次。（立法會文件）

4月80萬人次港人陸路口岸離境 21.7萬內地客訪港

商經局引用入境處數據，列出2023年5月至2024年4月港人經陸路口岸離境以及內地人訪港的數據。港人北上人次明顯增加，2023年5月有48萬人次，逐步升至12月74.9萬人次的高位，1月、2月維持65萬人次左右，3月有復活節假期進一步上升至80.3萬人次，4月仍然處於69.2萬人次的較高水平。

至於內地旅客訪港，去年5、6、9月淡季約有19萬人次，12月有26.3萬人次，今年2月有農曆新年升至27.4萬人次，3、4月淡季則回落至21.6萬、21.7萬人次。

就「跨城消費」對本地市場的影響，丘應樺表示的確令部份本地中小企經營面對不少挑戰。但一直因應經濟情況為他們提供如「中小企融資擔保計劃」、「中小企業市場推廣基金」等措施作支援，減輕零售業的經營壓力，協助它們應對流動資金不足的問題，隨着香 港經濟繼續增長和訪港旅客增加，亦會進一步為零售業提供支持。

立法會議員梁毓偉問有否研究香港居民到內地的鄰近城市作「跨城消費」的原因，以及對本地消費市場的影響。（資料圖片）

梁毓偉：舉辦吸引兩地青年的活動和協助創業 促進本地經濟

梁毓偉亦關注針對能吸引兩地青年參與的盛事活動，丘應樺指2024年全年預計最少有約210項盛事舉行，如今年3月的ComplexCon香港2024活動錄得逾3.2萬人次參與，當中有不少年輕人。

梁毓偉又問會否設立專責機構協助外地青年來港創業及開店，丘應樺稱投資推廣署負責吸引和協助有興趣來港開設和擴展業務的海外和內地企業，包括外地青年成立的企業，而民青局「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」資助非政府機構推行青年創業項目，為有意的本地青年提供起動資金，新一輪 「創業計劃」已於2024年4月初展開。

梁毓偉倡推出有效期限多於1日的周遊券來鼓勵他們旅客增加留港時間，丘應樺表示現時市場上有一系列的旅遊通行證，涵蓋海洋公園、M+、山頂纜車等景點。有效期從1天到30天不等。公共交通營辦商亦提供一系列優惠，如天星小輪四日旅遊票、九巴旅客日票等。