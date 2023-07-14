深港跨城消費迎小高潮　各大商圈頻出港人專屬優惠

深圳積極推動深港跨境消費，進一步提振深港消費活力，「雙向打卡」的兩地生活聯繫愈發緊密。



「最近明顯感到香港來深圳消費的人變多了。」在深圳羅湖老東門，一家糕點店的店員告訴記者，最近有不少香港居民特意來排隊嚐鮮，還有人通過代購大包小包拎過關，一買就是幾十盒。

內地與香港全面恢復通關以來，深港兩地居民跨境往來交流更加頻繁。愈來愈多的香港居民選擇北上深圳度過週末，跨城消費迎來了「小高潮」。與此同時，深圳積極推動深港跨境消費，進一步提振深港消費活力，「雙向打卡」的深港兩地生活聯繫愈來愈緊密，呈現出濃濃的「煙火氣」。

「跨城消費代購」成新熱潮

「這輩子沒見過那麼多香港人」「一到週末，深圳人『差點以為到了香港』」……

連月來，深港「跨城消費」話題成為熱搜。記者在小紅書等社交平台上看到，不少網友都會發布一些如何在深圳吃喝玩樂的攻略：水蜜桃、奶茶、各式各樣的糕點成為港人來深必買手信「三件套」，還有網友熱情分享如何領取各個品牌的優惠券。對於不便親自來深消費的香港居民，代購、在口岸點外賣也成了受歡迎的替補選項，去深圳帶貨回香港成為了一股新潮流。

事實上，香港居民來深圳消費，早已成為一道風景。逢週末，深圳多個大型購物商場人氣頗高，香港遊客隨處可見：上周六，老佛爺百貨華南首店在深圳深業上城啟幕，逾百品牌匯聚，吸引不少香港人慕名前來「打卡」購物；6月29日粵港澳大灣區最大的獨棟山姆店——前海山姆店開業，代購很快便嗅到商機，迅速開闢新戰場；「港人北上第一站」的羅湖商業城也迎來了旺盛的人流量，「這邊香港客戶特別多，通關了之後生意愈來愈好，我們正準備再開一家店。」一家服裝店的負責人向記者表示。

除了大型購物中心，在羅湖東門、老街、筍崗，福田水圍、上下沙等地的城中村夜市也是香港消費者經常光顧的地方，它們都是距離深圳口岸較近、公共交通通達快捷的區域。

福田星河COCO Park提升香港消費者購物體驗。（羊城晚報）

促港人來深消費措施頻出

隨着7月1日「港車北上」正式實施，深圳迎來更多香港旅客。根據最新數據，僅上周六（7月8日）當天，由深圳出境到香港的遊客人數為71376人，而香港居民由深圳入境人數高達150745人，是出境人數的兩倍多。

為吸引更多港客前來，進一步促進深港兩地消費與互動，各大商圈紛紛推出港客專屬優惠活動，並不斷完善服務，提升港客消費體驗：今年「五一」期間，深業上城和香港頭部網紅「西DorSi」聯合推出專屬優惠活動，有近30家商戶為港人開通了專項優惠服務，消費者憑藉香港身份即可領取專屬優惠；福田星河COCO Park購物中心指定的配套業態商戶針對香港客人開放了免預約到店即享的機制，並匹配港客的支付習慣升級了所有門店的收銀系統設備，讓港客可以便捷買單；南山海岸城購物中心則聯合多家商戶向港澳居民發放「返深福利」消費券……

不僅如此，今年以來，深圳頻頻「出招」帶熱消費市場，不少區推出針對港客的促消費措施。以羅湖區為例，不僅派發數字人民幣紅包，還邀請香港第三方支付公司首次涉足內地市場，率先實現內地數字人民幣「硬錢包」與香港第三方支付平台八達通互聯互通，刺激港人來深消費。

港人二季度內地消費環比飆升

支付寶數據顯示，自1月份恢復通關至今，每天有數百萬人在粵港澳大灣區跨城通行，居民消費已恢復至2019年同期消費金額的140%。而港版支付寶AlipayHK則顯示，香港人第二季度到內地消費金額和筆數環比飆升超3倍，跨境通行趨於頻繁。粵港澳大灣區人氣重新回歸，出行、消費數據半年內呈現階梯式上漲。

大灣區出行創下「高流量」的同時，交通「軟硬件」聯通建設也提速發展。今年上半年，廣汕高鐵全線正線鋪軌完成、南中高速與深中通道正式聯通、深港公交地鐵掃碼互聯互通；「港車北上」七一正式實施……粵港澳大灣區交通一體化進程明顯加速，大灣區「1小時生活圈」基本形成。

「深圳與香港相鄰、口岸眾多、兩地交通工具多樣化，是香港居民一日行、週末行和公眾假期跨境出行購物的最優選擇。」業內人士認為，軟硬件聯通不斷深化，交通愈來愈便捷，將有助於吸引更多港客前來消費。此外，深圳擁有成熟的商業環境、多元的消費品類以及眾多吸引年輕人的餐飲品牌，還有相較香港更為親民的物價，加之政府陸續出台系列促消費的措施，確實對跨境消費產生強大的牽動力。

據統計，今年以來，深圳消費復甦強勁。 1-5月，全市社會消費品零售總額4077.69億元，同比增長13.2%。其中，商品零售增長12.4%；餐飲收入增長20.1%。目前，深圳經濟新業態、生活消費場景日益豐富，為港人休閒娛樂活動提供了眾多選擇。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

