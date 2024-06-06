粵港澳文化合作｜楊潤雄：三地同根同源 共同說好中國故事
撰文：李宇婷 文維廣
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粵港澳文化合作第二十二次會議今日（6日）完結，文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭說，香港作為中外文化藝術教育的中心，將繼續利用在「一國兩制」上背靠祖國、連通世界的獨特優勢，全力參與推動粵港澳的文化交流合作。他指政府十分重視香港與大灣區其他城市的文化交流和互動，已經預留約1億3,500萬元，未來5年內支援藝術家在大灣區做文化交流。
盼協助拓展藝術家品牌
他表示香港將於今年舉辦首屆演藝博覽，活動行程中插入到訪廣州和深圳的行程，期望粵港澳三地能共同善用文化資源，拓展一眾藝術家的品牌及增進知名度，共同開拓更龐大的市場。他認為今年的粵港澳文化合作會議成果豐碩，希望透過粵港澳文化合作會議這個框架，為三地文化交流合作加強深度和廣度，期待繼續與內地和澳門的朋友同心協力，增強粵港澳文化軟實力，共同說好中國故事。
落實大灣區文化和旅遊發展
廣東省文化和旅遊廳廳長李斌表示，三地文化合作有效促進粵港澳大灣區的文化和旅遊發展。他建議持續發揮合作機制作用、加強資源整合和建立宣傳平台來提升品牌形象及影響力。
他指過去一年，三地加強了工作機制的銜接，推進落實粵港澳大灣區的文化和旅遊發展，持續開展三地文化領域的深度合作，合力打造文藝精品，粵港澳大灣區，廣東、國際青年音樂周等品牌活動，促進了交流互建，推動了重大文化標誌性項目。展示了三地的文化「同根同源」，充分發揮各地的優勢，進行深度融合式的合作。
澳門發展為演藝之都
澳門文化局局長梁惠敏提及澳門工作目標，包括打造澳門成為演藝之都、渡假休閒產業活化工作，促進文化旅遊深度融合發展和延伸葡語文化交流至其他灣區城市等。