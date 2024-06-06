粵港澳文化合作｜楊潤雄：三地同根同源　共同說好中國故事

粵港澳文化合作第二十二次會議今日（6日）完結，文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭說，香港作為中外文化藝術教育的中心，將繼續利用在「一國兩制」上背靠祖國、連通世界的獨特優勢，全力參與推動粵港澳的文化交流合作。他指政府十分重視香港與大灣區其他城市的文化交流和互動，已經預留約1億3,500萬元，未來5年內支援藝術家在大灣區做文化交流。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄認為今年的粵港澳文化合作會議成果豐碩，期待繼續與內地和澳門的朋友同心協力，增強粵港澳文化軟實力，共同說好中國故事。（李宇婷攝）

盼協助拓展藝術家品牌

他表示香港將於今年舉辦首屆演藝博覽，活動行程中插入到訪廣州和深圳的行程，期望粵港澳三地能共同善用文化資源，拓展一眾藝術家的品牌及增進知名度，共同開拓更龐大的市場。他認為今年的粵港澳文化合作會議成果豐碩，希望透過粵港澳文化合作會議這個框架，為三地文化交流合作加強深度和廣度，期待繼續與內地和澳門的朋友同心協力，增強粵港澳文化軟實力，共同說好中國故事。

落實大灣區文化和旅遊發展

廣東省文化和旅遊廳廳長李斌表示，三地文化合作有效促進粵港澳大灣區的文化和旅遊發展。他建議持續發揮合作機制作用、加強資源整合和建立宣傳平台來提升品牌形象及影響力。

他指過去一年，三地加強了工作機制的銜接，推進落實粵港澳大灣區的文化和旅遊發展，持續開展三地文化領域的深度合作，合力打造文藝精品，粵港澳大灣區，廣東、國際青年音樂周等品牌活動，促進了交流互建，推動了重大文化標誌性項目。展示了三地的文化「同根同源」，充分發揮各地的優勢，進行深度融合式的合作。

澳門發展為演藝之都

澳門文化局局長梁惠敏提及澳門工作目標，包括打造澳門成為演藝之都、渡假休閒產業活化工作，促進文化旅遊深度融合發展和延伸葡語文化交流至其他灣區城市等。