公務員加薪｜劃一加3%憂影響士氣　梁籌庭：對基層、中層損害很大

行政長官會同行政會議今日（4日）通過公務員加薪建議，高、中、低層建議劃一加薪3%，較公務員調薪淨指標為低。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭直言感到失望，認為劃一加薪對中層及低層損害很大，擔心影響士氣，令人手繼續流失。



梁籌庭直言對薪酬調整幅度感到好失望，質疑調整對基層、中層損害很大。他續稱，特別基層員工入職14,700元，加薪3%才接近15,000元。梁籌庭又指，加薪要考慮公務員士氣，否則只會繼續流失，認為財赤不應扣薪酬幅度，應以其他方法解決，否則人手不足導致提供不了服務，又會被市民「鬧爆」，望政府及行會重新考慮。

同樣加3% 基層只加幾百元

按照政府23/24年招聘，政務主任薪酬為總薪級表第27點（月薪60,065元）至總薪級表第44點（月薪116,165元），如3%薪酬調整幅度獲得批准，新薪金則為約61,866元至119,659元，加薪約1,801元至3,494元。

不過。如助理文書主任職位，薪金每月為16,695至34,060元，如3%薪酬調整幅度獲得批准，加薪後則為17,196元至35,082元，加幅僅501元到1,022元。

梁籌庭擔心公務員加薪幅度不足影響士氣，並會令人手流失。（資料圖片）

缺人2萬 梁籌庭憂專才被挖角

對於高中低層劃一加薪，梁指多年前曾經試過，但當時是香港經濟不好，認為目前經濟未算差，加上公務員流失多，仍欠約2萬人，指現時部份公務員「一個人做兩個人嘢，硬食仲要薪酬加幅不足」。

此外，他表示公務員無論高中低層流失都高，私人市場只要加少少薪金，政府的高層專業人才都被挖角，強調「經驗用錢買不到」，表示公務員事務局局長楊何蓓茵經常提及公務員工作穩定後，但他認為並非「穩定」就足夠，始終公務員都要會考慮如何維持生計，薪金加幅多才可以吸引新一代入行。