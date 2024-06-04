公務員加薪｜楊何蓓茵：行會通過建議　高中低級公務員劃一加薪3%

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（ 4日）下午見記者，表示特首會同行政會議已經通過建議，高中低層公務員劃一加薪3%，將會聽取職方意見。



公務員事務局早前已向行政長官會同行政會議提出公務員調整薪酬建議，行政會議今日（4日）通過建議，並將向職方提出本年度調薪方案，之後提交行會拍板，爭取立法會休會前提交及審議。



薪酬趨勢調查委員會早前公布薪酬趨勢調查報告，調查顯示高層的薪酬趨勢總指標為5.05%、中層為5.35%及低層的6.63%。而公務員的調薪幅度要扣減遞增薪點後，得出淨指標作為依據，故高、中、低級公務員的薪酬趨勢淨指標分別是4.01%、4.32%和5.47%。

因此，今次劃一高中低層公務員加薪3%，明顯較公務員調薪淨指標為低。是次薪酬調整生效日期將追溯至4月1日，楊何蓓茵說，行政會議已經考慮了六大因素，包括經濟增長、生活費用、政府財政、薪酬趨勢淨指標、職方期望以及公務員士氣，強調每年都會考慮上述因素。

她說，整體經濟確有上升，今年第一季經濟增長2.7%，全年預測增長2.5至3.5%。同時生活費用亦上漲，今年3月底消費物價指數按年上升2.1%。薪酬趨勢指標亦顯示，私營市場工資有增長。然而，在2023至24年度政府仍然面對財政赤字，財政儲備進一步下降。

作為今年公務員調薪參考指標之一的薪酬趨勢淨指標（公務員事務局文件）

對於劃一加薪水平，楊何蓓茵表示，每年都按上述因素決定，之前亦試過劃一調整，指今年的情況亦適合劃一調整。至於公務員空缺率約10%，她表示在高空缺率之下公務員編制「負增長」，公務員工作量增加，形容「行多咗好多步」值得肯定。

楊何蓓茵說，考慮眾多因素後，相信今次是一項「平衡」的決定，除了薪酬調整外，亦會以其他方法提升公務員士氣，如獎賞計劃、領導層級的鼓勵。

稱除了薪酬外 相信公務員都有服務市民的心

被問及會否影響士氣，楊何蓓茵稱相信公務員都有使命感，有服務市民的心，希望他們明白政府是這是考慮了不同因素而做出的決定。她稱除了薪酬外，相信公務員還會重視社會人士認同，以及整體團結性「大家一齊服務社會」的願景。