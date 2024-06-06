高才通｜高才為子女插班派紅包　尚海龍證有個別個案：勿以偏概全

有報道指，曾有「高才通」來港人士為促成子女「插班」，向校方送紅包，香港高才通人才服務協會創會會長的選委界尚海龍向《香港01》證實消息稱，去年初有經「高才通」計劃來港人士抵港後，他曾接獲懷疑向學校和銀行等行賄的人士，因接受調查而不能出境的求助。尚海龍強調案例只有個位數，對事件感到痛心，強調高才總體質素很高，不要以偏概全，並稱已在社交平台提醒高才不要走歪路。



「香港高才招聘展覽2024」。（資料圖片/廖雁雄攝）

來港高才關心子女升學，但有報道指，曾有「高才通」來港人士為促成子女「插班」，向校方送紅包。尚海龍稱不排除有個別來港高才不熟悉香港法例「動了心思」，而暑假來臨，是插班高峰期，他呼籲高才不要走捷徑，以促進廉政文化。

已在微信群提醒「別想走捷徑」

關於求助或查詢的個案，尚海龍說已到因接受調查而無法出境的求助，但坦言愛莫能助，只能以不同方式包括在微信，提醒高才「不能想着為走捷徑而想歪路子」。他稱只接獲個位數案例，對事件感到痛心，又說本港人才緊缺，高才整體非常優秀、高質素，強調不能以偏概全。

尚海龍早前為廉署拍攝《秒懂香港廉政》速學視頻，傳達即使犯罪者對香港的反貪法例不熟悉，都不可以逃避刑責。公職人員、私營機構僱員都不得觸犯《反貪條例》，收到賄賂必定會向廉署舉報，該視頻發布至廉署微信官方公眾號。