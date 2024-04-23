高才通｜柬埔寨高才捨星洲選香港　全因靈活教育制度及高工作效率

「高才通」計劃自去年開展後，吸引逾4.4萬人來港發展。有柬埔寨籍抵港人才，放棄新西蘭17年人脈及工作，決意離開重新出發，他稱在新加坡和香港之間選擇香港，皆因他覺香港教育制度、生活節奏較新加坡優勝。香港人才辦公室將於下月7日至8日舉行「香港．全球人才高峰會」，屆時在2日的博覽展將有高奧士國際控股有限公司代表，在場提供就業諮詢，以及學友社代表介紹香港教育制度。



人才辦於5月7日至8日將在會展舉行「香港·全球人才高峰會」。（梁祖兒攝）

柬埔寨籍金融人才覺香港教育制度、鄰近中國是優勢

「高端人才通行證計劃」在2022年底開展，截至今年2月，「高才通」計劃共收到逾7.2萬宗申請，有近5.9萬宗獲批，當中約有4.4萬人來港發展，其中就包括有柬埔寨籍的抵港人才Robert Lay，他此前在新西蘭從事銀行金融工作約17年，現時透過「高才通」計劃與妻兒移居香港，在一間房地產服務和投訴服務管理公司擔任高級總監，負責公司在大中華地區的業務。

他透露，當初曾在新加坡和香港之間猶豫，最終選擇來港發展，因覺香港的教育制度較新加坡優勝，認為香港教育制度較國際化，不像新加坡般，要學生花時間讀很多科目，但學生未必對每科都感興趣，他希望他的小朋友可接受香港的教育，選擇自己愛讀科目而讀，無需勉強讀全科。此外，香港與內地相鄰，他認為在香港發展可同時享有內地經濟發展的機遇。

就連香港常被詬病的快節奏生活，在Robert Lay眼中都是優點之一，因他喜歡與有效率的人共事。不過，放棄新西蘭的生活來港發展，意味著他要捨下多年來建立的人脈、網絡，來港重新開始，他慶幸自己性格愛結交新朋友，因而在香港開展新生活都可順利建立新的人際網絡。

高才通配偶隨丈夫來港發展 讚港人包容和有善意

鄭楠是「高才通」抵港人才的配偶，在去年10月一家搬到香港，她曾在深圳的百度、騰訊任職人才招聘10多年，現時隨丈夫來港後，她在今年初更在香港創業，在科技園設立辦公室，為港深初創公司提供顧問和介紹服務。她認為香港是一個包容的城市，在香港接受到不少善意的幫助，如在租屋、孩子入學方面的協助，她分享遵理曾幫助他們為孩子介紹不同學校，亦幫忙申辦入學等，讓他的孩子成功入讀播道書院。

鄭楠（右）的丈夫通過人才入境計劃來港工作，她和兩名孩子亦舉家遷至香港，她在今年初在港創業，成立辦公室為港深創科公司提供顧問服務。（梁祖兒攝）

人才辦5月辦高峰會 劉鎮漢：推廣香港作為國家人才門戶優勢

香港人才服務辦公室總監劉鎮漢表示，來港人才多關心找工作、住房和子女教育三方面，因此，人才辦亦有與高奧士國際控股有限公司合作，持續協助和支援來港人才的求職問題，同時，就著子女教育方面的疑難，人才辦與學友社合作，為來港人才的子女提供教育支援，如介紹香港教育制度等。

在5月7日至8日，人才辦將在香港會議展覽中心舉行「香港·全球人才高峰會」，以推廣香港作為國際人才樞紐及國家人才門戶的優勢和發展，高峰會分以下三部分：

在5月7日將會舉行「國際人才論壇」，主題為「國際人才的力量」；在5月8日則為「第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，同場將簽訂粵港澳大灣區「9+2」城市合作備忘錄。兩場活動共會邀請逾20位國際政商學界的嘉賓，一同研討大灣區內的人才交流和合作機遇，以及分享國際結業市場和人才流動的趨勢等，有興趣人士可網上登記看網上直播。