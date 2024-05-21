高才通｜小紅書傳年底煞停計劃促盡快來港　孫玉菡澄清無意取消

內地社交平台小紅書由上周起流傳高才通即將取消，甚至呼籲有意者盡快來港。孫玉菡澄清有關揣測不實，強調政府無意取消或暫停計劃，高才通計劃會繼續推行，但將於下半年公布優化計劃的檢討結果。他並指，計劃自推出以來，反應熱烈，該批人才每年為香港帶來約340億元的經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。



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孫玉菡︰揣測不實、切勿誤信謠言

內地社交平台小紅書由上周起，開始流傳高才通計劃即將取消，近日湧現大批「高才已經翻車？港府決定關停」、「變天了！香港高才即將取消」、「高才年底關停？2年到期了！盡快來港！」等帖文，獲得部份內地用戶關注。

勞福局今午在Facebook指，局長孫玉菡澄清有關揣測不實，有意申請的人士切勿誤信謠言，強調政府無意取消或暫停計劃，高才通計劃會繼續推行。

勞福局局長孫玉菡澄清高才通計劃取消的揣測不實。（勞福局FB相片）

高才通為香港每年帶來約340億元經濟貢獻

孫玉菡又指，高才通計劃自推出以來，反應熱烈，取得令人鼓舞的成果，對香港經濟貢獻良多，估計可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。他並以計劃的申請數字及抵港人才質素指，計劃對擴大本港高質素人才庫，及推動經濟發展有實質貢獻。

優化高才通檢討結果於下半年適時公布

孫玉菡解釋，政府在2022年底推出高才通計劃時，已表明會適時檢討，目的是按過去一年多的操作經驗，優化高才通計劃及其他人才入境安排和細節，確保措施具競爭力，有效應對香港人力需要，吸納更多優秀人才為香港增添發展動能。至於檢討結果將於下半年適時公布。