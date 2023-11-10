美議員點名要制裁　高院首席法官潘兆初：行使公義無畏無懼

被美國國會議員點名要求制裁的高等法院首席法官潘兆初表示，《基本法》保障獨立司法權和終審權，法官受司法誓言約束，行使公義，無畏無懼、不偏不倚，按法律行事。他又指，法官發揮司法功能，公開透明，香港長久以來的普通法制度，法庭程序完善公開，判詞一定公開，展示法庭如何執行法律及相關精神，只會考慮事實，不受其他事情影響。



作為國安法指定法官的他又指，法治和經濟發展是息息相關的，世界的動盪給社會帶來了巨大挑戰，香港要繼續重視法治，保證社會公平。而《香港國安法》為香港帶來充滿機會的營商環境，有助增強國際商貿中心地位。



高院首席法官潘兆初指國安法帶來充滿機會的營商環境（

今日（10日）是「香港法律周2023」最後一天，舉行主題為「『法』展未來」的論壇，潘兆初致辭時指，香港有聯通世界和背靠祖國的獨特地位，成為中西文化的橋樑。面向未來，法治是很重要的基礎，香港將繼續鞏固法治。他強調本港的法律需要穩定、透明，不偏不倚處理紛爭。

他強調，法治和經濟發展息息相關，世界的動盪帶來巨大的挑戰，香港要繼續重視法治，保證社會公平。他又指，《香港國安法》繼續落實，給香港帶來充滿機會的營商環境，有助於增強香港國際商貿中心地位。

5名美國國會跨黨派議員提案啟動立法程序，要求美國行政當局擴大對本港的制裁範圍，要求檢視49名香港法官、檢控官及政府官員應否列入制裁名單。名單包括律政司司長林定國、終審法院首席法官張舉能及所有常任法官、警務處長蕭澤頤、刑事檢控專員楊美琪、國安委秘書長區志光、23名現任或前任國安指定法官包括高院首席法官潘兆初及15名檢控官等。