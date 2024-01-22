法律年2024｜首席法官張舉能重申：國安法案件定罪與否都出於證據

終審法院首席法官張舉能今日（22日）出席「年度法律開啟典禮」後會見傳媒，期間多番被問及國安法、外國提出制裁國安法法官的問題。張官強調，威脅對法官作出制裁，和本港的法治和司法獨立背道而馳，形容不能接受。張官亦強調，法庭在處理國安法案件時，沒有降低定罪門檻，無論是定罪或脫罪，都是建基於證據。



終院首席法官張舉能。(夏家朗攝)

法官因履行職責而被制裁不能接受

法官張舉能在記者會稱，外國提出對法官作出制裁，對司法機關屬衝擊。但他強調本港是法治社會，若因為法官履行職責，而對他們施行制裁、恐嚇或懲罰等，都和本港的法治和司法獨立背道而馳，不能接受，絶對反對。

司法機構會繼續海外招聘法官

他及後被問及，西方國家的壓力是否影響司法機構從海外地區，聘用終院非常任法官。張官指，終院非常任法官來自美國、加拿大等地，該些地方對本港的看法亦屬重要。而自疫情完結後，終院的非常任法官亦陸續到港審案，又指去年委任澳洲高等法院前法官祈顯義（Patrick Keane），為終院非常任法官。以張官所知，對方對於在港的經驗感滿意，亦期望再來港審案，而司法機構會繼續從海外委任招攬終院非常任法官。同時，他指本港法律界決定是否加入成為法官時，考慮制裁一事屬無可厚非。

國安法絕對無降低門檻

於張官在開幕儀指，法庭會盲目將所有國安法的被告定罪，有記者則問及，已審理的國安法案件中，除了一名被告獲撤控外，其他被告都是被裁定罪成，是否定罪門檻太低，張官回應：「絕對沒有降低門檻呢回事」。他不評論個別案件，但強調無論案件罪成或罪名不成立，都是建基證據等。若被告不服定罪，亦可提出上訴。

強調終院處理黎智英案無不尊重人權

此外，有記者問及黎智英、鄒幸彤等被控國安法，期間不獲保釋，亦有指黎案屬政治檢控，張官再指不評論個別案件，但補充涉及國安法的保釋條文，已交由終審法院處理。張官強調當中沒有不尊重人權、或法庭不按法例施法的情況。

三官會審程序與陪審團無異

張官亦被問及國安法案件不設陪審團審理，是否變成慣例。他回應指，裁判法院和區域法院本身不設陪審團，最重要的是被告可否獲公平審訊。他續指，由三名指定國安法官會審，其程序和由陪審團沒有分別，同時有好處，包括多兩名專業法官審理，亦會提供裁決理據。

就政府表明今年內完成基本法23條立法，張官則指，《基本法》23條立法是特區的憲制責任，而相關立法責任屬由政府和立法機構，司法機構不宜評論23條的立法，又指現時尙沒有法例內容，不能憑空設想。

2024年法律年開幕在大會堂舉行。(詳看下圖)