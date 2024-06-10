南大嶼發展旅遊｜甯漢豪︰非大興土木　冀公私營合作規劃管理景點

發展局提出在南大嶼的貝澳、長沙、水口及石壁一帶發展旅遊，局長甯漢豪說發展並非代表要大興土木，而是要用好地方，透過土地規劃、公私營合作及良好管理，為市民及遊客發掘更多體驗及景點。



今日（10日）端午節多區有龍舟競渡，甯漢豪出席大澳端午龍舟遊涌活動致辭時表示，政府近年推展許多發展計劃，包括新界北部都會區，經常聽到不少聲音希望，發展時不要忽略舊傳統，龍舟遊涌正是一個好例子，並未因為社會發展而消失，反而經過發揚光大，傳承百多年後被列入國家級非遺代表性項目名錄，社會絕不能、亦不會貪新而忘舊，而且更加要重視及珍惜。

南大嶼生態康樂走廊（發展局文件）

政府近年提出要「提速、提效、提量」覓地建屋，甯漢豪說經過幾年努力已有一定的「底氣」，是時候透過土地規劃、公私營合作及良好管理，為香港發掘更多體驗及景點，因而提出在南大嶼的貝澳、長沙、水口及石壁一帶，發展生態等旅遊，並非大興土木而是善用地方，同樣地亦要構思如何發展北都的流浮山和白泥一帶沿海地方和南丫島的前石礦場，舉例看到大澳能保持原有特色，居民和遊客開心地在棚屋下欣賞活動，給予政府很大的鼓舞，「民間有心，政府願意出力」，公私營合作定能將天然資源和傳統文化發揚光大。