水務署署長黃恩諾由「地盤工友」變「龍舟隊隊長」｜政壇諸事町

端午節2024｜水務署署長黃恩諾近期受到網民關注，皆因早前深水埗路陷，黃恩諾一身地盤工人裝束落場視察了解，令人一度以為他是在場搶修的地盤「工友」，網民讚他衣著「貼地」，笑言可以「隨時落手開工」。今天（10日）端午節，黃恩諾有另一個身份，化身水務署龍舟隊隊長，與同事穿上一式一樣的背心隊衣，親自帶隊參賽兼「落水」，最後奪得「中龍邀請賽建造業議會偉金盃」季軍。



深水埗海壇街與桂林街交界5月31日路陷出現巨坑，水務署、渠務署及路政署等搶修。水務署署長黃恩諾更親自到場了解情況，以及接受訪問，隨即成為網民焦點。（港台圖片）

深水埗早前路陷 水務署署長黃恩諾化身「工友」成焦點

深水埗海壇街與桂林街交界5月31日路陷出現巨坑，水務署、渠務署及路政署等搶修。水務署署長黃恩諾更親自到場了解情況，以及接受訪問，隨即成為網民焦點。不過，並非因為他受訪有說錯話，而是他的一身衣着，令人一度以為他是在場搶修的「工友」，經社交平台和連登討論區瘋傳後，不少網民紛紛留言，驚訝署長的裝束，讚揚他衣著「貼地」，笑言可以「隨時落手開工」。

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端午節黃恩諾變身「龍舟隊隊長」

今天（10日）端午節，黃恩諾有另一個身份了，就是水務署龍舟隊隊長。扒龍舟除了需要體能和技術，更加講求團體合作精神。夏日炎炎，黃恩諾拋下水務署署長身份，與一眾同事穿上一式一樣的背心隊衣，親自帶領隊員參與沙田龍舟競賽，更奪得「中龍邀請賽建造業議會偉金盃」季軍，龍舟隊6月2日亦在東區龍舟比賽中取得「政府部門創意造型獎」冠軍，以及「政府部門邀請賽銀杯」亞軍