水務署前分判商涉「改圖」扮巡查儲水庫呃服務費　4人周五提堂

廉政公署落案起訴一名水務署前分判商董事及3名員工涉嫌串謀欺詐，向署方提交載有虛假資料的儲水庫巡查報告，包括修改巡查報告中的照片拍攝日期或時間，誘使水務署在兩年間向分判商發放服務費共約460萬元。案中4人目前全部獲准保釋，將於明日（31日）在沙田裁判法院提訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。



竣才獲分判每日巡查新界東40個儲水庫 三人巡查隊須每日拍照、寫報告

被告包括現年43歲的竣才工程有限公司唯一董事兼股東劉浩基、32歲的竣才文員李穎圖、39歲的竣才雜工郭家禧，他們3人同被控一項串謀欺詐罪名。現年39歲的郭家祺，同為竣才雜工，是郭家禧胞兄，另被控一項串謀欺詐罪名。

案情指出，在2020年7月至2022年6月案發期間，水務署將兩份水務工程定期合約授予明興水務渠務工程有限公司，為新界東水務設施提供水務工程服務。竣才工程有限公司則獲分判巡查區內約40個儲水庫。水務署規定分判商須指派特定數量的3人巡查隊伍，每日巡查儲水庫，並須製備每日的巡查報告，及附上巡查時儲水庫設施的實時照片。

調查發現儲水庫照片的拍攝日期、時間曾被修改

廉署調查發現，有關巡查報告中儲水庫設施照片的拍攝日期或時間曾遭修改，以偽稱巡查小隊曾在不同日子巡查有關設施，亦偽稱每次巡查均由3人一同進行。

案中3人包括劉浩基、李穎圖及郭家禧，涉嫌串謀其他竣才僱員欺詐水務署及明興，僞稱已根據水務署規定妥為進行巡查工作，誘使水務署向竣才發放約240萬元的服務費用。郭家祺亦涉嫌串謀劉浩基作出相類虛假陳述，欺詐水務署及明興，並誘使水務署向竣才發放服務費用約220萬元。